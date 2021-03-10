Водитель на темной иномарке сбил женщину в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на улице Георгия Исакова. Водитель иномарки совершил наезд на пешехода.
Сообщается, что автолюбитель на темной иномарке сбил женщину в районе дома № 226. По словам очевидцев, после удара пострадавшая упала и лежала на асфальте без движения.
Медики забрали ее в больницу. На месте также работали сотрудники ДПС.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Юрина и Новороссийской в Барнауле 28 февраля. Предварительно установлено, что 59-летний водитель Chevrolet Lanos допустил наезд на 29-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Комментарии
Очередной показательный случай. Тропинка людьми протоптана там где это им нужно, но пешеходного перехода там нет, ведь необходимость установки знаков определяют криворукие бараны застрявшие мозгами в 70-х годах прошлого века. Запомните дети, пешеходные дорожки, переходы и светофоры должны стоять там где это удобно и нужно ПЕШЕХОДАМ а не там где это должно быть по мнению безграмотных преступников на гос. службе.