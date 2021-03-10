Роскомнадзор принял меры по снижению скорости работы сервиса Twitter

Роскомнадзор с 10 марта принял меры по снижению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройствах. Причиной стало неисполнение сервисом российского законодательства.
"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что ведомство может заблокировать Twitter в случае дальнейшего неисполнения законодательства.
Напомним, что с 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. Тем не менее мессенджер продолжал стабильно работать на территории России.
В 2020 году было объявлено об отмене блокировки.
Комментарии
Ну что же посмотрим, что смогут сделать бандиты захватившие власть, когда на любых работах откаты больше 50% и кругом взятки и коррупция.
Вова руби кабеля и опускай железный занавес. Мы хотим не только суверенный интернет, но и суверенные устройства для доступа к нему, суверенные сапоги и лапти.
В случае неисполнения законодательства ведомство может заблокировать сервис (или нет)
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Надо было в скобочках написать: "но это не точно" или "нет"
скоро выборы и время черного интернета приближается. люди начали смотреть на реальности и видеть не с голубых экранов, а как оно есть. вот власть и решила "опустить веки" дальше что? ютуб?
И после этого потух Ростелеком, сайты правиельства, кремля, следственного комитета РФ и т.д.