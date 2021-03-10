Роскомнадзор принял меры по снижению скорости работы сервиса Twitter

Роскомнадзор с 10 марта принял меры по снижению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройствах. Причиной стало неисполнение сервисом российского законодательства.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ведомство может заблокировать Twitter в случае дальнейшего неисполнения законодательства.

Напомним, что с 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. Тем не менее мессенджер продолжал стабильно работать на территории России.

В 2020 году было объявлено об отмене блокировки.