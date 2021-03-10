Рецидивист-сердцеед обворовал двух одиноких бийчанок накануне 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в полицию обратились две жительницы Бийска. Женрассказали о том, что их обокрали.

"По словам бийчанок, к ним в гости приходил молодой человек. Они весело проводили время, распивали спиртное, а после ухода знакомого обнаруживали пропажу денег и ювелирных украшений. Так, у 54-летней жительницы наукограда исчезло четыре золотых кольца, браслет и кулон, а также наличность. Ущерб составил более 150 000 рублей. А вот у 33-летней бийчанки из сумки пропали 4500 рублей", – рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый молодой человек. Часть похищенного у него изъяли.

Ранее в Белокурихе недавно освободившийся из тюрьмы мужчина украл у пенсионера телефон, пока делал ремонт в его квартире.