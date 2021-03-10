Барнаульцы недовольны работой трамваев без кондукторов

Жители Барнаула негативно высказываются о работе трамваев без кондукторов. Горожане просят убрать их с линии, а также поднять зарплату кондукторам и улучшить их условия работы.

"В начале марта ехал на трамвае 1-го маршрута в сторону центра, было около 20:00. В это время вагон был хорошо заполнен, но ехал без кондуктора. На каждой остановке выходило и заходило по нескольку человек. Иногда на выход скапливалось до 10 пассажиров. Водитель не открывал двери до тех пор, пока все выходящие не оплатят проезд. У некоторых банковские карты срабатывали не сразу, это тормозило весь процесс. В итоге время поездки сильно возросло, значительно снизилась и комфортность поездки", – написал горожанин в соцсетях.

В комментариях под постом в сообществе Barnaul 22 пользователи поддержали мнение горожанина.

Напомним, что первые трамваи без кондукторов вышли на линию в Барнауле 1 января. Это вынужденные меры, которые связаны с острой нехваткой сотрудников из-за пандемии.