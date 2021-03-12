Другая "обертка". Заброшенный ТЦ в центре Барнаула отремонтируют и откроют летом

Через несколько месяцев в Барнауле откроется отремонтированный торговый дом "Грааль" на пр. Красноармейском, 26. Сейчас работы проходят внутри ТД, но скоро строители займутся фасадом. Каким будет обновленный объект и почему более трех лет здание стояло бесхозным, amic.ru рассказал собственник Денис Козлов.

Новый фасад, новая парковка

Уже в конце апреля – начале мая с "Грааля" снимут обветшалый и потрепанный баннер, который много лет закрывает фасад. Как отмечает владелец, убрать вывеску раньше не разрешали чиновники.

"Баннер не снимаем из-за того, что администрацию Центрального района не устроит, если баннера не будет вообще. Хотя, на мой взгляд, пусть лучше здание будет в старом обличье, чем с этим баннером: штукатурка с фасада не падает, строение не старое. Но баннер висит, пока ему на замену не придут строительные леса с сеткой, а после них он уже будет совсем в другой "обертке", – говорит бизнесмен из Бийска Денис Козлов.

По его словам, ни площадь, ни этажность торгового дома не изменятся. Но вот, например, вход перенесут с пр. Красноармейского в торец здания, расположенный вдоль ул. Интернациональной.

За "Граалем" уже обустроена новая парковка на 45 машино-мест (раньше парковка была только вдоль пр. Красноармейского и вмещала не более 10 автомобилей). Владелец объясняет, что создание парковки стало одной из причин, почему здание простояло закрытым более двух лет (Козлов купил его в октябре 2018 года).

"Первый год ушел на газификацию. Ранее строение отапливали дизельным топливом. Когда-то оно стоило копейки, но сейчас его цена выше бензина (по данным Алтайкрайстата, в феврале цена бензина марки АИ-92 была 41,83 рубля, АИ-95 – 43,94 рубля, а вот дизельное топливо стоило 48,14 рубля, – прим. ред.). Здание досталось с таким видом отопления. Второй год был потрачен на приведение в порядок границ участка и объединение двух участков под большую парковку. Она заасфальтирована, с удобным заездом и выездом. Также некоторое время ушло на то, чтобы получить необходимые разрешения на проведение капитального ремонта фасада", – отмечает предприниматель.

В 2019 году проект обновленного "Грааля" представляли архитекторам градсовета. Однако эксперты проект отклонили и рекомендовали переработать цветовое решение фасада, отказавшись от яркого голубого оттенка. Собственник учел пожелания архитекторов, и в отделке стен будут более нейтральные цвета – зеленый и терракотово-коричневый.

Но вот каким будет назначение и специфика обновленного объекта, собственник пока не знает:

"Примерно к июню все работы должны быть закончены. Что будет точно – офис, банк, магазин – не могу сказать, сейчас агентство занимается поиском арендаторов".

Что известно о торговом доме?

В здании на пр. Красноармейском, 26, с начала 2000-х до 2016 года располагался магазин сети "Грааль", который специализировался на продаже посуды, текстиля и товаров для дома. Но в 2016 году собственника сети – бизнесмена Владимира Суртаева – признали банкротом.

В сентябре 2017-го торговый дом выставил на торги банк "Ак Барс", но желающих купить здание за 56,3 млн рублей не нашлось. Повторный аукцион прошел в феврале 2018 года, и опять – безрезультатно.

Третьи торги состоялись осенью того же года, и именно тогда здание за 31,4 млн рублей выкупил Денис Козлов.

Он зарегистрирован в Бийске как индивидуальный предприниматель. Также владеет фирмой "Садовый центр", которая, по данным портала "За честный бизнес", занимается оптовой торговлей зерна, семян и кормами для сельхозживотных.