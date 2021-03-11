Цены на бензин в Алтайском крае выросли на 1,9%

С начала года в Алтайском крае стоимость бензина выросла на 1,9%, а за месяц – на 1,4%, сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.
Наиболее существенный рост в 2021 году демонстрирует марка АИ-92 – 2%. АИ-95 и АИ-98 выросли в цене на 1,8%.
Дизельное топливо подорожало на 0,6% за месяц и на 0,7% – с начала года.
В Алтайском крае, по данным на февраль, бензин марки АИ-92 можно купить за 41,83 рубля, АИ-95 – за 43,94 рубля, АИ-98 – за 51,29 рубля, ДТ – за 48,14 рубля.
Напомним, в Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Край вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.
Комментарии
Ну и что. Привыкли.
Стабильность.
По барабану
Анекдот-вопрос. "На сколько в стране подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?"
Бензин один из самых дешевых, но и регион наш один из самых бедных, так что, то на то и выходит
С начала года в Алтайском крае стоимость бензина выросла на 1,9%, а за месяц – на 1,4%,
а чего удивляться, новый год - новые акцизы )))
11.03.2021 09:01
- гость -
Анекдот-вопрос. "На сколько в стране подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?"
КЛАСС!
Интересно они считают. До нового года заправлялся по 39, вчера на той же заправке по 42. (42-39)/39*100=7.6%
Какие 1.9%?
А гдето и на 10% типа Газпрома и Лукойла!
11.03.2021 09:27
- гость -
"Интересно они считают...заправлялся по 39, вчера на той же заправке по 42"
Читайте внимательно - самое ключевое слово - МОЖНО купить!
Читайте внимательно - самое ключевое слово - МОЖНО купить!
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Ключевое слово - ЛАПША, которую вешают на уши населению.
Давно бы сделали по сотке за литр, считать удобнее
В Бийске на Газпромнефти вчера т.е. 10.03.21г. покупал бензин по 44,90, откуда взялась цифра 42?
В РФ всё уже давно частное. На рынке частник продаёт за сколько хочет. Можете не покупать
вообще-то 95-й по 43.95 - это на прошлой неделе, на этой - 44.15. Новость успевает стухнуться бустрее, чем бенз дорожает?