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Новости

Цены на бензин в Алтайском крае выросли на 1,9%

, ИА "Амител"
Дизельное топливо подорожало на 0,7%
Фото: Autozam.ru

Фото: Autozam.ru

С начала года в Алтайском крае стоимость бензина выросла на 1,9%, а за месяц – на 1,4%, сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.

Наиболее существенный рост в 2021 году демонстрирует марка АИ-92 – 2%. АИ-95 и АИ-98 выросли в цене на 1,8%.

Дизельное топливо подорожало на 0,6% за месяц и на 0,7% – с начала года.

В Алтайском крае, по данным на февраль, бензин марки АИ-92 можно купить за 41,83 рубля, АИ-95 – за 43,94 рубля, АИ-98 – за 51,29 рубля, ДТ – за 48,14 рубля.

Напомним, в Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Край вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.03.2021 08:52
- гость -

Ну и что. Привыкли.

11.03.2021 08:58
Человек

Стабильность.

11.03.2021 09:01
Гость

По барабану

11.03.2021 09:01
- гость -

Анекдот-вопрос. "На сколько в стране подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?"

11.03.2021 09:01
- гость -

Бензин один из самых дешевых, но и регион наш один из самых бедных, так что, то на то и выходит

11.03.2021 09:21
- гость -

С начала года в Алтайском крае стоимость бензина выросла на 1,9%, а за месяц – на 1,4%,

а чего удивляться, новый год - новые акцизы )))

11.03.2021 09:25
ПЕТР

11.03.2021 09:01
- гость -
Анекдот-вопрос. "На сколько в стране подорожает бензин, если нефть будет бесплатной?"

КЛАСС!

11.03.2021 09:27
- гость -

Интересно они считают. До нового года заправлялся по 39, вчера на той же заправке по 42. (42-39)/39*100=7.6%

Какие 1.9%?

11.03.2021 09:32
- гость -

А гдето и на 10% типа Газпрома и Лукойла!

11.03.2021 09:44
ПЕТР

11.03.2021 09:27
- гость -
"Интересно они считают...заправлялся по 39, вчера на той же заправке по 42"

Читайте внимательно - самое ключевое слово - МОЖНО купить!

11.03.2021 10:01
- гость -

Читайте внимательно - самое ключевое слово - МОЖНО купить!
-------------
Ключевое слово - ЛАПША, которую вешают на уши населению.

11.03.2021 10:04
- гость -

Давно бы сделали по сотке за литр, считать удобнее

11.03.2021 10:04
Игорь

В Бийске на Газпромнефти вчера т.е. 10.03.21г. покупал бензин по 44,90, откуда взялась цифра 42?

11.03.2021 10:05
- гость -

В РФ всё уже давно частное. На рынке частник продаёт за сколько хочет. Можете не покупать

11.03.2021 10:17
- гость -

вообще-то 95-й по 43.95 - это на прошлой неделе, на этой - 44.15. Новость успевает стухнуться бустрее, чем бенз дорожает?

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