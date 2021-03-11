Цены на бензин в Алтайском крае выросли на 1,9%

С начала года в Алтайском крае стоимость бензина выросла на 1,9%, а за месяц – на 1,4%, сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.

Наиболее существенный рост в 2021 году демонстрирует марка АИ-92 – 2%. АИ-95 и АИ-98 выросли в цене на 1,8%.

Дизельное топливо подорожало на 0,6% за месяц и на 0,7% – с начала года.

В Алтайском крае, по данным на февраль, бензин марки АИ-92 можно купить за 41,83 рубля, АИ-95 – за 43,94 рубля, АИ-98 – за 51,29 рубля, ДТ – за 48,14 рубля.

Напомним, в Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Край вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.