Жителя Алтайского края убили за недостойное поведение в отношении женщины

55-летнего сельчанина-рецидивиста из Алтайского края отправили в колонию за убийство знакомого. Суд назначил злоумышленнику десять с половиной лет строгого режима.

Как установили следователи, мужчина в компании знакомых выпивал на берегу озера в Егорьевском районе. Между ним и одним из собутыльников произошел конфликт, поводом для которого стало недостойное поведение по отношению к женщине. Злоумышленник схватил знакомого, отнес его к водоему, бросил в воду и стал топить. После этого он избил жертву и снова окунул в воду. 36-летний мужчина умер на месте происшествия, сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что 25-летний неоднократно судимый житель Камня-на-Оби обвиняется в убийстве мужчины, с которым познакомился для совместного застолья. По данным следствия, из-за личной неприязни злоумышленник нанес новому приятелю не менее 68 ударов ножом.