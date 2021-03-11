Жильцы аварийного дома в Барнауле вынуждены жить в затопленном подвале

Барак на 2-й Строительной, 46, в Барнауле признан аварийным и подлежит сносу. Многие жильцы уже получили компенсации или новое жилье, однако в полуподвальном помещении еще остаются те, кто ожидает переезда.

Недавно в одной из опустевших квартир прорвало водопровод, и цокольный этаж, где все еще живут люди, оказался затоплен.

"Все залило у меня. Стены все мокрые. Я хотела выключить свет, меня ударило током. Перегородки и потолки у нас все деревянные. Сейчас вот не знаю, обрушится все. Еще не факт, что в другом месте не лопнет труба. И нас будет постоянно заливать. Вода даже через печной дымоход у меня шла. Нигде сухого места не было", – рассказала жительница дома корреспондентам "Вестей Алтай".

По словам женщины, в дом приезжали специалисты городского комитета ЖКХ. Они предложили жильцам переехать в маневренный фонд, поскольку сейчас предоставить людям новые квартиры власти не могут. Горожанка опасается, что в случае переезда в маневренный фонд, новую квартиру, в очереди на которую она стоит с 2013 года, уже не получит.

Ранее жители села Баюновские Ключи рассказали о проблемах с ремонтом в многоквартирном доме. Из-за дыр в крыше в квартирах "плывут" стены.