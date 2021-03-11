Два миллиарда рублей выделят на программу туристического кешбэка в России

Правительство выделит еще два миллиарда рублей на реализацию нового этапа программы туристического кешбэка. Об этом пишут "Известия".

"Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что жители России с 15 октября могут получить кешбэк за отдых внутри страны на новых, улучшенных условиях. Программа распространяется и на Алтайский край.