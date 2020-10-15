Жители России с 15 октября могут получить кешбэк за отдых внутри страны на новых, улучшенных условиях. Программа распространяется и на Алтайский край.

"Организаторы учли пожелания туристов, поэтому у второго этапа акции более лояльные условия, – уточняет пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте". – Купить туры и проживание и получить кешбэк (20% от стоимости тура) можно с 15 октября по 5 декабря 2020 года".

В частности, обновленная программа не содержит минимальной планки стоимости туруслуг, при достижении которой часть денег возвращается. Ранее она была на уровне 25 тысяч рублей.

Кроме того, сокращена минимальная продолжительность тура – с 4 до 2 ночей и увеличен максимальный размер возврата – с 15 до 20 тысяч рублей.

Отдыхающие при соблюдении условий получения компенсации, в том числе оплаты услуг картой "Мир", смогут вернуть до 20% от стоимости услуг туроператоров и гостиниц, но не более 20 тысяч рублей. Со списком партнеров программы можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

Ранее amic.ru писал, что Республика Алтай вошла в программу стимулирования доступных внутренних туристических поездок внутри страны в 2020 году. Получали туристы кешбэк и за поездки в Алтайский край. Так, 15 алтайских гостиниц и санаториев, которые участвовали в программе по возврату кешбэка, продали путевки на 45 млн рублей.