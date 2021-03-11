Полицейские задержали подозреваемых в краже 8 млрд рублей у Сбербанка

Предприниматели, которые развивали в России магазины Spar и "Народная семья", подозреваются в краже 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС.

"По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД "Интерторг", предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению", – рассказал представитель МВД.

В ближайшее время задержанным планируют предъявить обвинение.

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