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В России оценили возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Эльвира Набиуллина объяснила, почему в ближайшее время этого не произойдет
Фото: finobzor.ru

Фото: finobzor.ru

В настоящее время Банк России не рассматривает возможность выпуска ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тысяч рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводят "Известия".

Она подчеркнула, что у 50-рублевой монеты, возможно, и есть неочевидные преимущества, однако люди не очень сильно любят рассчитываться монетами.

Помимо этого, выпуск денежных знаков нового достоинства обернется для кредитных организаций дополнительными затратами на наладку оборудования, отметила Набиуллина. По ее словам, в ЦБ считают, что "эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду".

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не сможет отказаться от доллара США, однако надо снижать зависимость экономики от этой валюты. Парламентарий также заметила, что в последнее время россияне все больше доверяют рублю.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.03.2021 09:20
- гость -

Можно и сто тысячные.

12.03.2021 09:30
- гость -

За 22 года путенского правления рубль обесценился более чем в 10 раз. Монеты в 5 копеек уже и не деньги, впрочем как и все копейки. Монетами люди не любят рассчитываться так как они все больше металлом чем деньги, и требуют чтобы их носили горстями. Если бы были монеты 25,50,100,200,300 и 500, то ситуация бы поменялась.

12.03.2021 09:33
- гость -

12.03.2021 09:30
- гость - не забудьте, что истинный их номинал получается "номинал"*1000, привет из 1998 года.

12.03.2021 09:33
1

Инфляция в действии. Проходили уже не раз. Потом нули отрежут.

12.03.2021 09:34
- гость -

стотыщьмульонов! и ни копейкой меньше

12.03.2021 09:40
- гость -

Она подчеркнула, что у 50-рублевой монеты, возможно, и есть неочевидные преимущества, однако люди не очень сильно любят рассчитываться монетами.

Как будто людей спрашивал кто-то когда-то. В царские времена серебро на бумажки и медяшки заменили и вася не горюй.
Неочевидные преимущества это какие - будет показано этим что у нас инфляция?
От монет крупного номинала преимущества конкретные. Монета ходит в разы дольше чем бумага, а бумага тоже не дешевая по себестоимости

12.03.2021 09:46
Лайвхак

Килограмм меди принимают на лом за 450 р/кг Один рубль 3 гр. В итоге, если 334 рубля сдать на цветет, то можно получить 450 рублей
Только проверяйте их магнитом. Новые путенские рубли стальные.

12.03.2021 09:52
- гость -

ну всё, тогда спасайся кто может ))
сейчас пятак это по серенькому в сеть сходить, за продуктиками и самой необходимой химией.

12.03.2021 10:39
- гость -

зато инфляции же нет

12.03.2021 10:39
- гость -

опять деноминацию ждем?

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