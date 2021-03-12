В России оценили возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

В настоящее время Банк России не рассматривает возможность выпуска ни монеты в 50 рублей, ни банкноты в 10 тысяч рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводят "Известия".

Она подчеркнула, что у 50-рублевой монеты, возможно, и есть неочевидные преимущества, однако люди не очень сильно любят рассчитываться монетами.

Помимо этого, выпуск денежных знаков нового достоинства обернется для кредитных организаций дополнительными затратами на наладку оборудования, отметила Набиуллина. По ее словам, в ЦБ считают, что "эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду".

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия не сможет отказаться от доллара США, однако надо снижать зависимость экономики от этой валюты. Парламентарий также заметила, что в последнее время россияне все больше доверяют рублю.