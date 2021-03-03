Валентина Матвиенко считает, что Россия не сможет отказаться от доллара

Доллар США никуда не исчезнет, однако надо снижать зависимость экономики от этой валюты. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра – абсолютно правильная политика. Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации", – передает слова политика РИА Новости.

Матвиенко отметила, что в последнее время граждане России все больше доверяют рублю. Об этом говорит банковская статистика. Жители страны стали чаще брать кредиты в национальной валюте. То же касается и вкладов.

За последние десять лет вложения Москвы в государственные облигации Соединенных Штатов сократились в 30 раз, а российские золотовалютные резервы сейчас все меньше зависят от доллара, отметила Матвиенко.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости бороться с американской валютой. По его словам, стране необходимо устранить зависимость от этого "ядовитого источника постоянных враждебных действий".