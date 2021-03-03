Валентина Матвиенко считает, что Россия не сможет отказаться от доллара

Доллар США никуда не исчезнет, однако надо снижать зависимость экономики от этой валюты. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра – абсолютно правильная политика. Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации", – передает слова политика РИА Новости.
Матвиенко отметила, что в последнее время граждане России все больше доверяют рублю. Об этом говорит банковская статистика. Жители страны стали чаще брать кредиты в национальной валюте. То же касается и вкладов.
За последние десять лет вложения Москвы в государственные облигации Соединенных Штатов сократились в 30 раз, а российские золотовалютные резервы сейчас все меньше зависят от доллара, отметила Матвиенко.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости бороться с американской валютой. По его словам, стране необходимо устранить зависимость от этого "ядовитого источника постоянных враждебных действий".
Комментарии
Права.
У меня нет долларов - я смог отказаться. Что мешает России?
У меня нет долларов - я смог отказаться. Что мешает России?
судя по высказыванию, умишка у тебя тоже кот наплакал
До чего же безграмотна вся это болтовня о долларе, экономической независимости, самодостаточности и импортозамещении. Одно дело когда эту дичь несёт сосед-алкоголик и совсем плохо дело когда это говорит чиновник высокого ранга. Запомните раз и навсегда дети, в современном мире, независимыми и самодостаточными вы можете быть только с голым задом на обочине человеческой цивилизации.
Матвиенко - это не Россия, но это государство РФ. Мадам, конечно, не может отказаться от долларов (у нее их в 1000000 раз больше, чем у меня рублей). Поэтому не может.
3.03.2021 08:45
АБОРИГЕН
Про свопы почитай, оленевод
3.03.2021 09:06
Botanik
Причем тут свопы, олень?
3.03.2021 09:30
АБОРИГЕН
При том, что не отстегиваются проценты за долларовые сделки. И еще ЗВР сейчас уже частично в юанях. Довытрёпывались партнеры. Китай тоже выводит из США.