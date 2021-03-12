В Роспотребнадзоре исключили риск заражения британским штаммом для перенесших ковид

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность заражения британским штаммом тех, кто уже переболел распространенными в России вариантами коронавируса. Ее слова приводит ТАСС.

"Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации", – сказала она.

Анна Попова добавила, что люди, которые уже привиты "и одной, и второй российскими вакцинами" также не должны заболеть, поскольку те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, так и британский. "Также происходит по всем остальным штаммам", – подчеркнула она.

Ранее Анна Попова выразила надежду, что люди смогут отказаться от ношения защитных масок в общественных местах уже в этом году.