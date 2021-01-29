В 2021 году люди смогут отказаться от ношения масок в общественных местах, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что снижение заболеваемости коронавирусом предполагалось по прогнозам специалистов, пишет ТАСС.

"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся", – рассказала Попова.

Чиновница отметила, что на данный момент антитела к коронавирусу есть у 20-25% россиян, но тем не менее нужно привить как можно больше людей.

Ранее amic.ru писал о том, что запасы вакцины от коронавируса "Спутник V" в Алтайском крае заканчиваются. Из-за этого процесс вакцинации пришлось приостановить. В региональном Минздраве отметили, что ближайшую поставку препарата ожидают со дня на день.