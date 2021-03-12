В Барнауле продолжают тушить пожар на радиозаводе. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские пожарные продолжают работы по разборке конструкций и проливке в пострадавшем от пожара производственном здании на территории радиозавода. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на месте происшествия.

На кадрах видно, что пламя нанесло значительный ущерб. В частности, полностью уничтожена кровля строения. Причину возгорания установят позднее.

Напомним, крупный пожар на проспекте Калинина случился вечером 11 марта. Очевидцы сняли его на видео. По предварительной информации, никто не пострадал.