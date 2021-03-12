В Барнауле продолжают тушить пожар на радиозаводе. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Алтайские пожарные продолжают работы по разборке конструкций и проливке в пострадавшем от пожара производственном здании на территории радиозавода. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на месте происшествия.
На кадрах видно, что пламя нанесло значительный ущерб. В частности, полностью уничтожена кровля строения. Причину возгорания установят позднее.
Напомним, крупный пожар на проспекте Калинина случился вечером 11 марта. Очевидцы сняли его на видео. По предварительной информации, никто не пострадал.
Комментарии
Причина одна. Замыкание проводки.
Судя по кадрам можно уже просто подождать
Да сколько можно его сжигать то?
Это Ш-образный корпус что ли? - ну всё, там считай ничего больше нет.
Девелопе.., тьфу, опять матерюсь, застройщики глаз положили?