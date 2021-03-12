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Новости

Барнаульский активист, арестованный за акцию в день приезда Мишустина, объявил голодовку

, ИА "Амител"
Виктора Рау перевели в отдельную камеру спецприемника
Фото: facebook.com/viktor.rau.35

Фото: facebook.com/viktor.rau.35

Барнаульский активист Виктор Рау объявил голодовку. Об этом общественник написал на своей странице в Facebook.

"Объявил голодовку, в связи с чем сижу в отдельной камере. Читаю "Один день Ивана Денисовича" Солженицына. Пахан нас снова ведет к ГУЛАГу", – говорится в посте.

Напомним, ранее Рау получил 13 суток ареста за повторное нарушение правил проведения акций протеста. В день приезда премьер-министра в Барнаул активист вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?".

Барнаульца задержали, оформили протокол, затем отпустили. Позже судья счел акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.03.2021 11:46
- гость -

Красавчик

12.03.2021 11:47
- гость -

А фамилию судьи скрывают

12.03.2021 11:50
- гость -

написал на своей странице в Facebook.
-----

Хорошие у нас спецприёмники с выходом в интернет и доступу к Facebook.

12.03.2021 11:50
- гость -

Такую дрянь читать на голодный желудок никак нельзя. В таких случаях лучше читать "Чудо голодания" Поля Брэга

12.03.2021 11:52
гость

беспредел продолжается...

12.03.2021 11:53
Павлик Морозов

Промахнулся малость- надо было самому плакат держать, а внучкУ фотографировать.

12.03.2021 11:55
- гость -

В царское время фраза «больше трех не собираться» была символом диктатуры и полицейского произвола.
А сейчас «больше одного не собираться» символ чего?

12.03.2021 11:57
- гость -

активист вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?".

А что здесь такого противозаконного?!

12.03.2021 11:58
гость

Больной человек,зачем об этом писать здесь,сейчас весна,обострения,пожалеть его надо и подкормить.

12.03.2021 11:59
- гость -

вот вам и сходил за хлебушком...

12.03.2021 12:00
- гость -

А внучка почему не законопатили?

12.03.2021 12:00
- гость -

Не вижу ни одного прохода в хохлов! Плохо работаете! Вечером в долбильню!

12.03.2021 12:05
- гость -

С таким больным встречаться любому нормальному - себя не уважать. Пусть посидит, поголодает, может кони двинет, туда ему и дорога...

12.03.2021 12:16
- гость -

Фамилия «Рау» немецкого происхождения (Rauh). По-немецки rauh значит «грубый» или «хриплый» - есть еще вопросы по этому гражданину?))))

12.03.2021 12:17
- гость -

12.03.2021 11:55
- гость -
В царское время фраза «больше трех не собираться» была символом диктатуры и полицейского произвола.
А сейчас «больше одного не собираться» символ чего?

Жили при царизме или прочитали где то, у сидельца тоже на плакате написано было, в историю его, тем более слово волшебное было "слабо"

12.03.2021 12:21
- гость -

12:16
- гость -
Фамилия «Рау» немецкого происхождения (Rauh). По-немецки rauh значит
------
О! Вы шарите в фамилиях! Хотеть знать! Шеломов, Миллер, Ротенберг, Мендель, Мишустин, Шамалов, Якунин, Пригожин. Прошу!

12.03.2021 12:27
АБОРИГЕН

Он ничего не нарушил. Закон нарушила судья вынеся заведомо не правосудное решение, а это Статья 305 УК РФ, где можно и на четыре года присесть. Так называемой судье надо задуматься над этим, ведь ей, её детям и внукам здесь жить. Путин вечно править не будет и сольёт всех вас ещё при своей жизни. Готовы с таким позором на душе дальше жить?

12.03.2021 12:32
- гость -

У меня щас такое сильное неуважение к этому суду и судье внутри, что если бы он мог меня осудить за это неуважение, я бы сел надолго наверное.
Да и какие это судьи? Судья решает по закону, а тут что - дед с внуком - массовая акция? А что дубинками не отходили на месте тогда? Стыд, позор и полная жопа, в которую катится страна с такими судами и вообще с иакой властью. Это катастрофа, которая будет длиться очень долго, пока всё это дерьмо, засевшее в креслах не смоется как-нибудь куда-нибудь.

12.03.2021 12:37
- гость -

судьи на вас на всех какать хотели.
вы почитайте решения которые они выносят.
где там законы прописаны?
кто б их еще знал эти законы
главное ни кого не сковырнуть
фамилию судьи!!!!!!!!!!

12.03.2021 12:40
про

Сначала посочувствовал, прочитав заголовок, даже хотелось написать возмущенный комментарий, но когда узнал, что этот гражданин читает, на чем воспитан, даже порадовался. Именно такие, начитавшиеся Солженицина, и привели к сегодняшней власти, от которой он и "пострадал"... Так что получите то, за что боролись...

12.03.2021 12:41
- гость -

12:32
- гость -
У меня щас
----
Та лан, каво ты!? Прослушай и посмотри годное рыдалово от ВИА Каста - Выходи гулять.

12.03.2021 12:54
- гость -

12:41- гость -
так это про любовь в самом широком смысле, если только слушать, а не смотреть

12.03.2021 12:57
- гость -

12.03.2021 12:40
про

А если бы вы узнали, что этот попозиционер вытворяет в пос. Октябрьском и кто он по жизни... Думаю, поняли бы диагноз этого кренделя)))

12.03.2021 12:58
- гость -

Садят только за выражение своего пожелания встретиться с чиновником Мишустиным. Навального обливают зеленкой, травят его и его жену, изолируют от общества - за то, что он не дает чиновникам безнаказанно воровать. Получается, что в стране нет гаранта Конституции?!

12.03.2021 13:01
- гость -

12.03.2021 12:40
про

Читай неуч - это "Один день Ивана Денисовича" - великолепная проза прежде всего!!!

"В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два – на зоне, один – внутри лагеря".

12.03.2021 13:04
АБОРИГЕН

12.03.2021 12:40
про

Как давно ты стал идиотом?

12.03.2021 13:08
- гость -

12:58 - гость - "Навального травят и его жену"

Вы знаете, у нас даже президента травят, всякими словами обзывают... вот куда гарант Конституции смотрит?

12.03.2021 13:09
- гость -

12:54
- гость -
так это про любов
-----
Хм, НОМОновец в крови про любоффь? Хотя может ты и прав, ведь я в текстовую часть песен не вникаю, если на слух легла - хорошо.

12.03.2021 13:11
про

13:04 АБОРИГЕН
Вы же должны помнить, в очередь на идиотов стоял за вами, но вы все себе ухватили и мне не досталось..так что пользуйтесь, жадина

12.03.2021 13:12
- гость -

12:58
- гость -
Получается, что в стране нет гаранта Конституции?!
-------
Ахахахаха, ууууухххх, ааахаххахаххахха, ууууфф, аххахахахх, всё хватит....нет, ахаххахахаха)

12.03.2021 13:13
- гость -

Самый смешной и короткий анекдот в этой федерации - "Гарант Конституции"

12.03.2021 13:20
- гость -

Ещё один анекдот(сам придумал):
"Принял как то Президент России конституцию, а она ему как раз"

12.03.2021 13:25
про

13:01- гость - "Читай неуч"

Это мы в школе проходили...С художественной стороны единственное произведение, которое хорошо написано Солженициным. Но речь идет не о Шухове, который незаслуженно пострадал, русский мужик ко всему приспосабливается..
Речь идет о вранье Солженицина и воспитанных на этой лжи его последователей, Вы разве не заметили это в комментарии?

12.03.2021 13:27
- гость -

12.03.2021 12:57
- гость -

Да неважно, кто он, хоть даже буйный сумасшедший. Судьи должны судить по закону и совести, а не по личным политическим убеждениям или звонку свыше.

12.03.2021 13:35
гость

12.03.2021 12:27
АБОРИГЕН
Так называемой судье надо задуматься над этим, ведь ей, её детям и внукам здесь жить

Угроза судье, статья 296 УК РФ, можно до трех лет присесть. При диктатуре. Хорошо, что у нас никого за угрозу судье не садят? Наверное демократия?

12.03.2021 13:39
- гость -

12.03.2021 13:27
- гость -
А единственные носители и толкователи "закона и совести" возглавляются гульфик-фюрером и оплачиваются из-за рубежа?

12.03.2021 13:41
- гость -

13:35
гость
Угроза судье, статья 296 УК РФ, можно до трех лет присесть
-------
Уася, ты хотя бы читал свою статью?

12.03.2021 13:42
Fkt

Очень поучительная история вышла. Я вот в школе удивлялся, почему в 1917 году люди жестоко расправлялись со власть имущими. А теперь понятна их мотивация.
А теперь еще и архивы надежней хранятся, по каждому чиновнику можно увидеть его решения на своем посту

12.03.2021 13:44
Fkt

12.03.2021 13:39
- гость -
12.03.2021 13:27
- гость -
А единственные носители и толкователи "закона и совести" возглавляются гульфик-фюрером и оплачиваются из-за рубежа?

То что Володя трусы украл, это не значит что он их носит. Может они и не ему достались

12.03.2021 13:48
- гость -

13:42
Fkt
Очень поучительная история вышла. Я вот в школе удивлялся, почему в 1917 году люди жестоко расправлялись со власть имущими
----
Люди? Скам и прочая алкорвань, долбила работящих и предприимчивых людей. Потом половина из них, отправилась на радугу в ГУЛаге или после "тройки". Представляю их лица, когда они подписывали польское\немецкое\японское и пр. шпионство. Смеюсь.

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