Барнаульский активист, арестованный за акцию в день приезда Мишустина, объявил голодовку

Барнаульский активист Виктор Рау объявил голодовку. Об этом общественник написал на своей странице в Facebook.
"Объявил голодовку, в связи с чем сижу в отдельной камере. Читаю "Один день Ивана Денисовича" Солженицына. Пахан нас снова ведет к ГУЛАГу", – говорится в посте.
Напомним, ранее Рау получил 13 суток ареста за повторное нарушение правил проведения акций протеста. В день приезда премьер-министра в Барнаул активист вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?".
Барнаульца задержали, оформили протокол, затем отпустили. Позже судья счел акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.
Комментарии
Красавчик
А фамилию судьи скрывают
написал на своей странице в Facebook.
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Хорошие у нас спецприёмники с выходом в интернет и доступу к Facebook.
Такую дрянь читать на голодный желудок никак нельзя. В таких случаях лучше читать "Чудо голодания" Поля Брэга
беспредел продолжается...
Промахнулся малость- надо было самому плакат держать, а внучкУ фотографировать.
В царское время фраза «больше трех не собираться» была символом диктатуры и полицейского произвола.
А сейчас «больше одного не собираться» символ чего?
активист вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?".
А что здесь такого противозаконного?!
Больной человек,зачем об этом писать здесь,сейчас весна,обострения,пожалеть его надо и подкормить.
вот вам и сходил за хлебушком...
А внучка почему не законопатили?
Не вижу ни одного прохода в хохлов! Плохо работаете! Вечером в долбильню!
С таким больным встречаться любому нормальному - себя не уважать. Пусть посидит, поголодает, может кони двинет, туда ему и дорога...
Фамилия «Рау» немецкого происхождения (Rauh). По-немецки rauh значит «грубый» или «хриплый» - есть еще вопросы по этому гражданину?))))
12.03.2021 11:55
- гость -
В царское время фраза «больше трех не собираться» была символом диктатуры и полицейского произвола.
А сейчас «больше одного не собираться» символ чего?
Жили при царизме или прочитали где то, у сидельца тоже на плакате написано было, в историю его, тем более слово волшебное было "слабо"
12:16
- гость -
Фамилия «Рау» немецкого происхождения (Rauh). По-немецки rauh значит
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О! Вы шарите в фамилиях! Хотеть знать! Шеломов, Миллер, Ротенберг, Мендель, Мишустин, Шамалов, Якунин, Пригожин. Прошу!
Он ничего не нарушил. Закон нарушила судья вынеся заведомо не правосудное решение, а это Статья 305 УК РФ, где можно и на четыре года присесть. Так называемой судье надо задуматься над этим, ведь ей, её детям и внукам здесь жить. Путин вечно править не будет и сольёт всех вас ещё при своей жизни. Готовы с таким позором на душе дальше жить?
У меня щас такое сильное неуважение к этому суду и судье внутри, что если бы он мог меня осудить за это неуважение, я бы сел надолго наверное.
Да и какие это судьи? Судья решает по закону, а тут что - дед с внуком - массовая акция? А что дубинками не отходили на месте тогда? Стыд, позор и полная жопа, в которую катится страна с такими судами и вообще с иакой властью. Это катастрофа, которая будет длиться очень долго, пока всё это дерьмо, засевшее в креслах не смоется как-нибудь куда-нибудь.
судьи на вас на всех какать хотели.
вы почитайте решения которые они выносят.
где там законы прописаны?
кто б их еще знал эти законы
главное ни кого не сковырнуть
фамилию судьи!!!!!!!!!!
Сначала посочувствовал, прочитав заголовок, даже хотелось написать возмущенный комментарий, но когда узнал, что этот гражданин читает, на чем воспитан, даже порадовался. Именно такие, начитавшиеся Солженицина, и привели к сегодняшней власти, от которой он и "пострадал"... Так что получите то, за что боролись...
12:32
- гость -
У меня щас
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Та лан, каво ты!? Прослушай и посмотри годное рыдалово от ВИА Каста - Выходи гулять.
12:41- гость -
так это про любовь в самом широком смысле, если только слушать, а не смотреть
12.03.2021 12:40
про
А если бы вы узнали, что этот попозиционер вытворяет в пос. Октябрьском и кто он по жизни... Думаю, поняли бы диагноз этого кренделя)))
Садят только за выражение своего пожелания встретиться с чиновником Мишустиным. Навального обливают зеленкой, травят его и его жену, изолируют от общества - за то, что он не дает чиновникам безнаказанно воровать. Получается, что в стране нет гаранта Конституции?!
12.03.2021 12:40
про
Читай неуч - это "Один день Ивана Денисовича" - великолепная проза прежде всего!!!
"В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.
Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два – на зоне, один – внутри лагеря".
12.03.2021 12:40
про
Как давно ты стал идиотом?
12:58 - гость - "Навального травят и его жену"
Вы знаете, у нас даже президента травят, всякими словами обзывают... вот куда гарант Конституции смотрит?
12:54
- гость -
так это про любов
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Хм, НОМОновец в крови про любоффь? Хотя может ты и прав, ведь я в текстовую часть песен не вникаю, если на слух легла - хорошо.
13:04 АБОРИГЕН
Вы же должны помнить, в очередь на идиотов стоял за вами, но вы все себе ухватили и мне не досталось..так что пользуйтесь, жадина
12:58
- гость -
Получается, что в стране нет гаранта Конституции?!
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Ахахахаха, ууууухххх, ааахаххахаххахха, ууууфф, аххахахахх, всё хватит....нет, ахаххахахаха)
Самый смешной и короткий анекдот в этой федерации - "Гарант Конституции"
Ещё один анекдот(сам придумал):
"Принял как то Президент России конституцию, а она ему как раз"
13:01- гость - "Читай неуч"
Это мы в школе проходили...С художественной стороны единственное произведение, которое хорошо написано Солженициным. Но речь идет не о Шухове, который незаслуженно пострадал, русский мужик ко всему приспосабливается..
Речь идет о вранье Солженицина и воспитанных на этой лжи его последователей, Вы разве не заметили это в комментарии?
12.03.2021 12:57
- гость -
Да неважно, кто он, хоть даже буйный сумасшедший. Судьи должны судить по закону и совести, а не по личным политическим убеждениям или звонку свыше.
12.03.2021 12:27
АБОРИГЕН
Так называемой судье надо задуматься над этим, ведь ей, её детям и внукам здесь жить
Угроза судье, статья 296 УК РФ, можно до трех лет присесть. При диктатуре. Хорошо, что у нас никого за угрозу судье не садят? Наверное демократия?
12.03.2021 13:27
- гость -
А единственные носители и толкователи "закона и совести" возглавляются гульфик-фюрером и оплачиваются из-за рубежа?
13:35
гость
Угроза судье, статья 296 УК РФ, можно до трех лет присесть
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Уася, ты хотя бы читал свою статью?
Очень поучительная история вышла. Я вот в школе удивлялся, почему в 1917 году люди жестоко расправлялись со власть имущими. А теперь понятна их мотивация.
А теперь еще и архивы надежней хранятся, по каждому чиновнику можно увидеть его решения на своем посту
12.03.2021 13:39
- гость -
12.03.2021 13:27
- гость -
А единственные носители и толкователи "закона и совести" возглавляются гульфик-фюрером и оплачиваются из-за рубежа?
То что Володя трусы украл, это не значит что он их носит. Может они и не ему достались
13:42
Fkt
Очень поучительная история вышла. Я вот в школе удивлялся, почему в 1917 году люди жестоко расправлялись со власть имущими
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Люди? Скам и прочая алкорвань, долбила работящих и предприимчивых людей. Потом половина из них, отправилась на радугу в ГУЛаге или после "тройки". Представляю их лица, когда они подписывали польское\немецкое\японское и пр. шпионство. Смеюсь.