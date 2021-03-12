Барнаульский активист, арестованный за акцию в день приезда Мишустина, объявил голодовку

Барнаульский активист Виктор Рау объявил голодовку. Об этом общественник написал на своей странице в Facebook.

"Объявил голодовку, в связи с чем сижу в отдельной камере. Читаю "Один день Ивана Денисовича" Солженицына. Пахан нас снова ведет к ГУЛАГу", – говорится в посте.

Напомним, ранее Рау получил 13 суток ареста за повторное нарушение правил проведения акций протеста. В день приезда премьер-министра в Барнаул активист вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?".

Барнаульца задержали, оформили протокол, затем отпустили. Позже судья счел акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.