Барнаульского активиста арестовали на 13 суток за пикет в день приезда Мишустина

Суд отправил под арест барнаульского активиста Виктора Рау. Мужчину признали виновным в повторном нарушении правил проведения акций протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за организации одиночного пикета в день приезда в краевую столицу премьер-министра России Михаила Мишустина. Судья сочла акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.
"Дали 13 суток", – написал Рау на своей странице в Facebook.
В день приезда премьер-министра Рау вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?". Его задержали, оформили протокол, затем отпустили.
Напомним, премьер побывал в Барнауле 2 марта. Мишустина сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел гречку с котлетой и пообщался с педагогами. Также глава кабмина побывал на АЗПИ. Там он встретился с алтайскими промышленниками. После этого у председателя правительства прошли переговоры с губернатором Томенко.
Комментарии
где он поел гречку с котлетой
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не знаю, зачем уточняют, что с "котлетой", т.е. всего одну съел, а не "с котлетами", по идее более простое "где он позавтракал" звучит более красиво
господи спаси эту страну!!!!!!!! больше просто нет слов
Судья сочла акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.
Это уже не судья.
Я просто не понимаю зачем он хотел встретиться с мишуткиным, вот смысл встречаться с подобными людьми.
бред!!! судья сделала свое дело отработала з/п
а министру все...таки - СЛАБО -
11.03.2021 11:24
АБОРИГЕН
Судья сочла акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.
Это уже не судья.
Только абориген имеет право судить, казнить или миловать.
11.03.2021 11:24
АБОРИГЕН
Судья сочла акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.
Это уже не судья.
Напишите жалобу в спортлото.
А если бы фото с внуком сделал в своём огороде-сколько бы дали?
А судья точно умная? Даже если он дал плакат внуку, то в пикете все равно принимает участие один человек, т.к. тот кто держит плакат, тот и является участником. В противном случае, придется задерживать всех людей кто проходит мимо, даже самого Мишустина, т.к. он проезжал рядом, а следовательно участвовал в пикете!
аборигешка решил из мамкиного урбаниста в мамкиного юриста переквалифицироваться?
11.03.2021 11:24
АБОРИГЕН
Так у нас в стране давно судьи плевать хотели на закон и служат они только власть имущим
11.03.2021 11:36
- гость -
Не только он. Я также считаю. Это уже не стражи справедливости, а просто легитимизаторы беззакония.
Даже если он дал плакат внуку, то в пикете все равно принимает участие один человек, т.к. тот кто держит плакат, тот и является участником. В противном случае, придется задерживать всех людей кто проходит мимо
А так и делают. К пикетирующему специально подходит "товарищ", что-нибудь "спрашивает" и вот оно, преступление
В каком отделении полиции проходило судебное заседание?)
11.03.2021 11:39
- гость -
Совершенно верно-тогда надо судить и журналистов,что фотографируют одиночных пикетчиков.
Пиар и не более, сколько по стране активистов развелось, экспертов общественного мнения, только народ про них не знает. Есть у нас такой в каждой бочке...
Зачем дело до судьи доводить, щелкнули бы разок шокером на месте и ушли восвояси. Если через 10 минут на месте еще, повторили бы процедуру.
Судьи уверены, что за свои решения, попирающие Конституцию они отвечать не будут! Поэтому пожелаю Рау и его партии Яблоко победы на выборах...
11.03.2021 11:34
- гость -
бред!!! судья сделала свое дело отработала з/п
Не полностью. А как же вовлечение несовершеннолетнего в протесты?
Действующая власть, сама себя загоняет.
И один в поле воин
11.03.2021 12:21
- гость -
А Вы правы! Ну простоял бы этот пикетчик молча и все, никто бы и не обратил внимание.
Но наши полицейские и судья "озвучили" на весь край! Теперь все знают про пикет!
Вот и получается, что судья хотела угодить власти, а получилось наоборот - подгадила!