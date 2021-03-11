Барнаульского активиста арестовали на 13 суток за пикет в день приезда Мишустина

Суд отправил под арест барнаульского активиста Виктора Рау. Мужчину признали виновным в повторном нарушении правил проведения акций протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за организации одиночного пикета в день приезда в краевую столицу премьер-министра России Михаила Мишустина. Судья сочла акцию протеста массовой, поскольку Рау дал подержать свой плакат внуку, чтобы сделать фото.

"Дали 13 суток", – написал Рау на своей странице в Facebook.

В день приезда премьер-министра Рау вышел с плакатом "М. Мишустину слабо встретиться с общественником В. Рау?". Его задержали, оформили протокол, затем отпустили.

Напомним, премьер побывал в Барнауле 2 марта. Мишустина сводили на экскурсию в школу № 53, где он поел гречку с котлетой и пообщался с педагогами. Также глава кабмина побывал на АЗПИ. Там он встретился с алтайскими промышленниками. После этого у председателя правительства прошли переговоры с губернатором Томенко.