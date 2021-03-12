Мэрия Барнаула показала макеты баннеров к Кубку мира по гребле

Эскизы плакатов, которые украсят краевую столицу ко II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, показали в мэрии Барнаула.

Перед стартом турнира на улицах города разместят не менее сотни баннеров, информирующих о проведении соревнований. Их дизайн разработал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

"На плакатах рядом с официальным логотипом II этапа Кубка мира изображены фотографии выдающихся спортсменов, легенд спорта из различных стран, а также действующих спортсменов России рядом с воспитанниками барнаульской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко", – рассказали в мэрии.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.

Болельщиков смогут принять 39 гостиниц, санаториев и загородных клубов. Все площадки расположены в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе.