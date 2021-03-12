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Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" в Барнауле

, ИА "Амител"
Губернатор заявил о необходимости предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя"
ЖК 'Парковый' / Фото:парковый22.рф

ЖК "Парковый" / Фото:парковый22.рф

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации в строительной компании "Барнаулкапстрой", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие мэр Барнаула Вячеслав Франк, заместители председателя правительства края, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, директор строительной компании и другие специалисты.

Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов зачитал доклад, в котором рассказал о текущем положении дел.

"Несмотря на то, что предыдущее руководство компании (в отношении которого возбуждено уголовное дело) допустило целый ряд нарушений и ошибок, текущее состояние самого предприятия можно охарактеризовать как устойчивое, – уточнили в правительстве Алтайского края. – АО СЗ "Барнаулкапстрой" располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами".

Виктор Томенко обратил особое внимание всех участников совещания на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя". Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".

Эту работу глава региона взял на личный контроль. Докладывать Виктору Томенко по ситуации будет Вячеслав Франк.

Напомним, что решение о признании "Барнаулкапстроя" (компания принадлежит мэрии краевой столицы) банкротом может быть принято уже в марте. Проблемы у организации начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза".

Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе компания остановила строительство на всех объектах и распродала перспективные участки. 

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.03.2021 13:41
- гость -

(Кто угодно) взял на личный контроль (что угодно) в России означает, что хуже уже не будет! Лучше, конечно, тоже!

12.03.2021 13:53
Потёмкин

12.03.2021 13:41
- гость -
Наверное,даже "несминаемый" не сможет помочь,взяв под личный контроль.
"Она утонула!"

12.03.2021 13:53
- гость -

Лучше бы взял под личный контроль чистку улиц. А то Мишустин уехал, а дороги бросили недочищенные. На Калинина вместо 6 полос 4. С-Западная чуть лучше.

12.03.2021 13:55
- гость -

Самый лучший контроль. Контроль за подчиненными.

12.03.2021 13:59
Гость

"БарнаулКАПУТстрой!?"
Вот так "эффективные менеджеры".

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