Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" в Барнауле

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел совещание по ситуации в строительной компании "Барнаулкапстрой", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие мэр Барнаула Вячеслав Франк, заместители председателя правительства края, глава регионального Министерства строительства и ЖКХ Иван Гилев, директор строительной компании и другие специалисты.

Руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов зачитал доклад, в котором рассказал о текущем положении дел.

"Несмотря на то, что предыдущее руководство компании (в отношении которого возбуждено уголовное дело) допустило целый ряд нарушений и ошибок, текущее состояние самого предприятия можно охарактеризовать как устойчивое, – уточнили в правительстве Алтайского края. – АО СЗ "Барнаулкапстрой" располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами".

Виктор Томенко обратил особое внимание всех участников совещания на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя". Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".

Эту работу глава региона взял на личный контроль. Докладывать Виктору Томенко по ситуации будет Вячеслав Франк.

Напомним, что решение о признании "Барнаулкапстроя" (компания принадлежит мэрии краевой столицы) банкротом может быть принято уже в марте. Проблемы у организации начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза".

Весной 2020 года БКС заморозил строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе компания остановила строительство на всех объектах и распродала перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.