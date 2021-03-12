Закон о вытрезвителях примут в Алтайском крае до конца марта

До конца марта в Алтайском крае должны принять закон о вытрезвителях, сообщают "Вести Алтай".
"Непростая тема. При создании вытрезвителей можно рассматривать как вариант государственно-частное партнёрство. В некоторых странах, регионах такая практика есть", – прокомментировала представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань.
По ее словам, пока нет ясности, какое именно ведомство будет курировать работу мест, куда будут свозить пьяных людей – Минздрав или Минсоцзащиты.
Напомним, что закон о восстановлении системы вытрезвителей в России депутаты Госдумы приняли в конце декабря 2020 года. Он начал действовать с 1 января 2021-го.
В отличие от вытрезвителей советского образца, новые учреждения – частные. Ночь в них может стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, однако точные цены установит каждый регион.
В Министерстве здравоохранения пояснили, что пьяных людей будут отвозить в вытрезвители только в том случае, если их жизни угрожает серьёзная опасность.
Комментарии
В целом - прикольно, орки должны страдать.
завтраки включены будут?
14:36
- гость -
Конечно. ПР-70 будет градуирована, первые 20 сантиметров, со следами вчерашнего завтрака будут погружаться вам в рот - бесплатно.
А если плохо станет , соцзащита его реанимировать будет?
А чё местные выдумывать, если федеральный закон уже есть и действует с 1 января. Ума не хватает ценник посчитать 3ий месяц. Гениальные правители в Алтайском крае
То есть люди, признанные по неизвестным критериям "пьяными", будут против их воли доставляться в частные "отрезвительные" заведения? О как ! Вот уж пример истинного государственно-частного партнерства! А как же, извините за выражение, "Основной закон"?
14:51
- гость -
Хороший вопрос, т.е. меня лишает воли частник, могу ли я поднять бунт и с боем выйти из заключения?
А как же, извините за выражение, "Основной закон"?
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Давно уже подтёрлись. Два раза.
В СССР же было такое. Причём хватали зачастую не тех пьяных, которые под забором валялись. А поддатых, но хорошо одетых. А иногда и трезвых. Грабили заодно, типа сам всё потерял, пока был пьян.
"А как же, извините за выражение, "Основной закон"?"
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А им, извините за выражение, сам Гарант подтёрся и не один раз!
15:03
- гость -
Грабили заодно, типа сам всё потерял, пока был пьян.
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Не грабили, а крали. Было такое, мне корефан рассказывал, сам там работал. Обезжиривали синяков хорошо. А вот как тогда устанавливали личность, я чего то спросить подзабыл.