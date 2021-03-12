В России под налог на роскошь попали девять массовых автомобилей

Минпромторг России скорректировал список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь. Перечень пополнился 87 моделями, куда попали популярные у россиян машины. Теперь они перешли из массового сегмента в класс премиального транспорта.

В связи с ростом цен, в список попали Skoda Kodiaq в комплектациях Sportline, Lauren & Clement и Scout, Toyota Fortuner в комплектации Elegance, Kia K900, Kia Mohave, Kia Stinger GT, Volkswagen Amarok, Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller в комплектации Business VIP и Citroen SpaceTourer.

В Минпромторге сообщают, что все изменения являются результатом объективного анализа рынка.

На текущий момент в список роскошных авто в России насчитывает 1387 единиц. На машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей надбавка составляет 1,5 от суммы налога, при этом на машины возрастом 1-2 года этот коэффициент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. На автомобили от 5 до 10 миллионов рублей действует двойной транспортный налог, а на машины дороже 10 миллионов — тройной.