Максим Костенко опроверг случай массового отравления в барнаульской школе № 128

Никакого факта отравления учащихся школы № 128 Барнаул нет, информация недостоверна, заявил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Его слова приводит "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

"Никакого факта отравления нет, информация недостоверна. Есть факт, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам. Министерство здравоохранения держит на контроле этот вопрос. Все учащиеся, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы", — сказал глава ведомства.

Он добавил, что Роспотребнадзор во время обследования пищеблока не выявил там нарушений. В целях профилактики учебное заведение не работает 12-го и 13-го марта, чтобы "100% помещений продезинфицировать, а в понедельник продолжить очные занятия".

О массовом недомогании учеников старших классов школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ. Между тем мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что к врачам с симптомами отравления обратились более 140 учеников. Также, по предварительным данным Роспотребнадзора, заболеваемость детей не связана с пищевым отравлением.