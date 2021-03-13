Врач рассказал о семи вирусах, которые могут вызвать рак

Доктор медицинских наук Владимир Гурцевич рассказал о вирусах, которые могут вызывать онкологические заболевания. Об этом сообщает "АиФ".

"Сегодня известно о семи вирусах, которые при определённых обстоятельствах могут вызывать онко­заболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях", – сказал врач.

К списку вирусов относятся:

вирус гепатита B – рак печени;

вирус гепатита С – рак печени;

вирус Эпштейна-Барр – лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки;

вирусы папилломы человека – некоторые типы этих вирусов вызывают рак шейки матки, рта, глотки;

вирус герпеса человека 8-го типа – саркома Капоши, некоторые лимфомы;

Т-лимфотропный вирус человека – Т-клеточный лейкоз, Т-клеточная лимфома;

полиомавирус клеток Меркеля – саркома Меркеля.

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