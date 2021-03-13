Почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России подтвердили 9 908 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфекции выросло до 4 380 525 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1600 человек за сутки), второе место занимает Санкт-Петербург (+943), третье – Московская область (+609). Алтайский край (+120) на 13 марта занимает 20-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 985 897 человек, в том числе 12 868 – за последние сутки. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 91 695 летальных исхода, из которых 475 – за последние 24 часа.