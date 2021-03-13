14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 120 новых случаев заражения, таким образом общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45165 человек. Умерло с начала пандемии Умерло 2 487 пациентов.

По состоянию на 13 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 353 человека.

"Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1249068 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 150,81 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4845 человек в день", — говорится в сообщении.