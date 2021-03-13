Доктор Мясников рассказал, как россиянам пережить весну 2021 года

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ пережить текущую весну. По его словам, не стоит думать о прошлом и переживать о будущем.

Как передает ura.ru, доктор посоветовал обратить внимание на здоровый образ жизни, не переедать и больше двигаться. Кроме того, Мясников порекомендовал не "делать гадости" другим людям.

Напомним, что учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что соблюдение растительной диеты, а также снижение потребления менее полезных продуктов, уменьшает риск инсульта на 10%.

За участниками эксперимента наблюдали 25 лет, а каждые 2-4 года они заполняли анкеты, в которых рассказывали о своём питании.