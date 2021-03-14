Малые предприятия Алтайского края за месяц потеряли сотни работников

Численность работников микро- и малых предприятий уменьшилась в Алтайском крае, следует из сведений Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Так, если на 10 февраля были данные о 209 027 трудящихся в секторах малого и среднего предпринимательства, то на 10 марта – о 208 554 работниках.

При этом средние предприятия сохранили численность сотрудников практически неизменной – 31 034 в марте против 31 095 в феврале.

Наибольшие потери понесли микропредприятия. Если во втором месяце года в секторе трудиися 94 331 человек, то в третьем – уже 94 093.

Уменьшилось и количество сотрудников малых предприятий – с 83 601 работника до 83 427.

Напомним, более четверти сотрудников пожаловались на сокращение зарплаты с переходом на удалённый режим работы.