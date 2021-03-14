Алтай вошел в пятерку регионов с самым высоким ростом преступности

Республику Алтай по итогам 2020 года включили в пятерку регионов РФ, где сильнее всего выросла преступность, следует из данных правового портала статистики.
Количество преступлений в регионе в 2020-м увеличилось на 11,6%, составив к концу года 4761. Республика расположилась на четвертой позиции. Алтайский край занял 16 место с ростом 5,3% (39 029 преступлений).
Наибольшее снижение преступности зафиксировали в Чечне, Северной Осетии и Адыгее, где число преступлений упало на 16,9%, 15% и 12,4%, соответственно.
Наиболее высокий рост, помимо Республики Алтай, продемонстрировали Севастополь (44%), Санкт-Петербург (26,1%), Ленинградская (12,8%), Костромская (10,4%), Калужская (10,3%) и Псковская (10,1%) области.
Напомним, ранее Алтайский край включили в пятерку регионов России, где в 2020 году сильнее всего выросли тарифы на электроснабжение.
Комментарии
С очередным достижением. Витя
Нищета порождает преступность!
2Пионер
Что за Витя? В новости под громким провокационным заголовком - не об Алтайском крае, а о Республике Алтай
Что за Витя? В новости под громким провокационным заголовком - не об Алтайском крае, а о Республике Алтай
Наверное, в крае которого рост 5.3 и 16 место