Убыль населения Алтайского края в 2021 году выросла вдвое

Показатель естественной убыли населения Алтайского края по итогам января 2021 года в 2 раза превысил значение аналогичного месяца 2020 года, сообщает "Алтайская правда". Край потерял почти 2,5 тысячи жителей, причем как из-за значительного роста смертности, так и из-за падения рождаемости.

Как следует из сведений Росстата, за январь родилось 1390 детей, что на 277 меньше, чем в 2020 году. Смертность выросла на 997 человек – до 3819. Таким образом, естественная убыль за 2020 год составила 2429, что на 1275 больше, чем годом ранее (1155).

Также, по данным органов статистики, жители Алтайского края стали чаще жениться в 2021 году. В январе зарегистрировали на 115 браков больше и на 641 развод меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в крае умерло 37,8 тысячи человек. Это на 5 тысяч (15,4%) больше, чем в 2019 году. При этом в среднем по стране прирост смертности составил 18%.

Кроме того, в большинстве регионов (в том числе и в Алтайском крае) в 2020 году также произошло снижение рождаемости. Это наряду с ростом смертности привело к росту естественной убыли населения в большинстве субъектов Федерации.