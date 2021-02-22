В Алтайском крае отметили рост смертности по итогам 2020 года

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса смертность возросла во всех субъектах Федерации.

В 2020 году в Алтайском крае, по данным Росстата, умерло 37 838 человек. Это на 15,4% больше, чем в 2019 году. В среднем по Российской Федерации прирост смертности составил 18%. По приросту смертности Алтайский край занимает в РФ 38-е место из 85.

Коэффициент смертности на 1000 человек населения в 2020 году в Алтайском крае вырос на 16,3% по РФ – до 17,9%. По приросту коэффициента смертности на 1000 человек Алтайский край занимает в РФ 42-е место из 85.

В подавляющем большинстве регионов РФ (в том числе и в Алтайском крае) в 2020 году также произошло снижение рождаемости. Это наряду с ростом смертности привело к росту естественной убыли населения в большинстве субъектов Федерации.

Ранее сообщалось, что за 2020 год население России сократилось на 500 тысяч человек.