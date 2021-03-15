В России может появиться налоговый вычет для детей

Для несовершеннолетних, ведущих активный образ жизни, может появиться отдельный налоговый вычет. В Госдуме ко второму чтению подготовили соответствующий законопроект.

Согласно инициативе, вычет НДФЛ сможет получить не только налогоплательщик, но и его дети, если они занимаются фитнесом или ходят в спортивные секции.

"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", – отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг.

На рассмотрение законопроект могут внести уже 23 марта, пишет "Парламентская газета".

Ещё в октябре 2020 года стало известно, что Минфин РФ собирается внести поправки в законодательство о налоговом вычете, которые позволят вернуть деньги, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги.