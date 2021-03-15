Россиянина оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G

Жителя Чукотки оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка о вреде вышек 5G. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прокуратура Чукотского автономного округа в ходе мониторинга сети Интернет выявила факт распространения жителем Анадырского района в публичной группе мессенджера недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи", – рассказали агентству в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили административное дело, суд признал его виновным.

Напомним, что ранее о вреде вышек 5G рассуждала Виктория Боня. Телезвезда отметила, что опирается на факты, которые изучают учёные и доктора. Кроме вышек сотовой связи, Боня считает опасной вакцинацию и Билла Гейтса.