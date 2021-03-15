Россиянина оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G

Жителя Чукотки оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка о вреде вышек 5G. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прокуратура Чукотского автономного округа в ходе мониторинга сети Интернет выявила факт распространения жителем Анадырского района в публичной группе мессенджера недостоверной информации о вреде устройств сотовой связи", – рассказали агентству в региональной прокуратуре.
В отношении мужчины возбудили административное дело, суд признал его виновным.
Напомним, что ранее о вреде вышек 5G рассуждала Виктория Боня. Телезвезда отметила, что опирается на факты, которые изучают учёные и доктора. Кроме вышек сотовой связи, Боня считает опасной вакцинацию и Билла Гейтса.
Комментарии
А что научно, что вреда нет? Или просто никто этим не занимался?
Я конечно не из секты шапочек из фольги, но кто-нибудь доказал многолетними клиническими исследованиями, что 5G действительно абсолютно безопасна?
Если электромагнитное излучение, отличное от естественного фона есть, оно может как то влиять на организм, и если это вам не заметно, не значит, что этого нет. Ну а может и не влиять. Но наказывать всех сомневающихся не правильно.
Они бы лучше с фейками официальных СМИ так боролись - сплошное враньё в телевизоре.
Хотя чего ждать от плакуратуры, жены высшего руководства которой имели общий бизнес с членами банды Цапков.
Так скоро и на АЭС загорать можно, совсем вреда никакого, только польза.
Боню не наказали а чукчу в расход
А что научно, что вреда нет?
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И как вы это себе представляете? Как может прокуратура опровергнуть сотни мировых исследований о вреде электромагнитного излучения? Не уж то прокурор засунул голову в микроволновку и ничего с ним не случилось?
Какие же тут дремучие аборигены живут)))
Во всём мире это безопасно, но именно баран-аульцы считают 5 Джи вредным)