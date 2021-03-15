Внедорожник расплющило после столкновения с КамАЗом на трассе Барнаул – Заринск

Внедорожник столкнулся с КамАЗом на трассе Барнаул – Заринск утром 15 марта. От удара джип почти полностью смяло.

О происшествии сообщили очевидцы в Instagram-сообществе barnaul.insta. От удара автомобиль (предположительно, "УАЗ-Патриот") вылетел на обочину. Грузовое авто находится по другую сторону дороги.

В краевой ГИБДД пока нет подробностей происшествия. Информация об обстоятельствах и наличии пострадавших уточняется.

Напомним, 9 марта на Чуйском тракте в районе поворота на село Лесное произошло столкновение фуры и легковушки. Предварительно установлено, что 30-летний водитель грузового автомобиля Ford с прицепом не уступил дорогу KIA под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП госпитализировали водителя легковой иномарки и его пассажира.