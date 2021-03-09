Стали известны подробности жесткого ДТП под Бийском

В ГИБДД Алтайского края рассказали подробности столкновения фуры и легковушки под Бийском. Напомним, ДТП произошло утром 9 марта на Чуйском тракте в районе поворота на село Лесное.

Предварительно установлено, что 30-летний водитель грузового автомобиля Ford с прицепом не уступил дорогу KIA под управлением 21-летнего водителя. В результате ДТП госпитализировали водителя легковой иномарки и его пассажира.

В пресс-службе Центрального военного округа amic.ru также сообщили, что легковое авто принадлежит военнослужащему контрактной службы одной из воинских частей гарнизона. В момент аварии он был за рулем во внеслужебное время. Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что ночью 9 марта серьезная авария произошла на пересечении улицы Чкалова и проспекта Ленина в Барнауле. Водитель Toyota при повороте не уступил дорогу Porsсhe. В итоге немецкая иномарка вылетела на тротуар и врезалась в торговый павильон. Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу, но обошлось без госпитализации.