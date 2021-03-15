Алтайских чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку снега

Большое количество осадков, выпавшее в феврале-марте, оказалось проблемой для властей Бийска. Как признаются в мэрии, подрядчики не справляются с уборкой снега. В результате в адрес администрации выписывается огромное количество штрафов.

Как сообщает "Деловой Бийск", в мэрию приходят предписания от ГИБДД, претензии передаются подрядчику, однако многие из них игнорируются. Если требования Госавтоинспекции не выполняются, то штраф выписывают на городское управление ЖКХ. Так, на данный момент из-за некачественной уборки дорог подрядчиком – ООО "Приобское ДЭУ" – в мэрии накопились штрафы в размере 810 тыс. рублей.

"Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать её в счёт оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были", – сообщила исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Скобкова.

Ранее жители Бийска в разговоре с корреспондентом amic.ru признались, что крайне редко встречали снегоуборочную технику на улицах города минувшей зимой, а тротуары, по словам местного населения, вообще ни разу не чистили. В отдельных районах наукограда сугробы на тротуарах достигают высоты дорожных знаков.