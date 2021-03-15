Алтайских чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку снега

Большое количество осадков, выпавшее в феврале-марте, оказалось проблемой для властей Бийска. Как признаются в мэрии, подрядчики не справляются с уборкой снега. В результате в адрес администрации выписывается огромное количество штрафов.
Как сообщает "Деловой Бийск", в мэрию приходят предписания от ГИБДД, претензии передаются подрядчику, однако многие из них игнорируются. Если требования Госавтоинспекции не выполняются, то штраф выписывают на городское управление ЖКХ. Так, на данный момент из-за некачественной уборки дорог подрядчиком – ООО "Приобское ДЭУ" – в мэрии накопились штрафы в размере 810 тыс. рублей.
"Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать её в счёт оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были", – сообщила исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Скобкова.
Ранее жители Бийска в разговоре с корреспондентом amic.ru признались, что крайне редко встречали снегоуборочную технику на улицах города минувшей зимой, а тротуары, по словам местного населения, вообще ни разу не чистили. В отдельных районах наукограда сугробы на тротуарах достигают высоты дорожных знаков.
Комментарии
Власти надеются, что платить придётся не из бюджета..
Правильно решили
Пусть со своих доходов башляют
Интересно, это какой же "мудрец" придумал штрафовать чиновников, чтобы они эти штрафы из бюджета платили? Может лучше чиновников которые оказались неспособными организовать работу по уборке снега в городе просто увольнять?
Ночью снегоуборочная машина работала с пятницы на субботу, блин спать не давала.
А такое количество снега убрать разве реально? Кто придумал эти штрафы и кому в карман они пойдут?
смешные, кто кому штраф платит и чьи это деньги?
А в гололёд власти должны организовывать работу: посыпать песком,крошкой реагентами. Или только в снегопады?
15.03.2021 13:41
- гость -
Ночью снегоуборочная машина работала с пятницы на субботу, блин спать не давала.
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А окна закрыты? У нас тоже под окнами снегоуборочные работают по ночам, с закрытыми окнами не мешают совершенно.
Нормально так, они косячат, а штрафы из бюджета платить будут, это что за новости? Каждый чинуша за свои косяки должен со своего кармана платить, тогда и порядок будет
Никто ничего платить не будет . И никогда не платили
Штраф выплаченый из бюджета зачисляется в бюджет. Штраф должен быть из личного кармана чиновника, вплоть до конфискации имущества, если не хватит зарплаты.