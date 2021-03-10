Сугробы высотой с дорожный знак. Почему Бийск этой зимой утонул в снегу?

Заснеженные тротуары Бийска. Фото Полины Ждановой

Снег уже начал таять в Алтайском крае. Конечно, не так быстро, как хотелось бы большинству, и по ночам все еще подмораживает, но и такой весне мы уже радуемся. А вот для Бийска наступление весны стало особо праздничным событием. Все потому, что местные жители устали ходить по сугробам, буквально прокладывая себе дорогу. Даже в центре города тротуары всю зиму оставались нечищеными. Именно из-за отсутствия техники на дорогах в одну из последних метелей движение трамваев в городе остановилось на неделю. Корреспондент amic.ru поехала в Бийск на разведку и добыла фотодоказательства снежных завалов. А потом выяснила, почему так получилось.

Айсберги в городе

Зима в 2021, по данным ЦГМС, выдалась достаточно холодная и снежная, однако по количеству снега она все же не переплюнула 2020 год (прошлой зимой только в Барнауле выпало 107 мм осадков за три месяца – это превышение нормы в 4,5 раза). Зимой 2021 года норма осадков не намного превысила допустимую синоптиками.

Но почему-то для жителей Бийска этот сезон оказался одним из самых некомфортных. За несколько месяцев на тротуарах, остановках и дорогах (особенно в частном секторе) образовались гигантские сугробы. Апогей снежного коллапса случился 1 марта – когда после метели, которая принесла в город месячную норму осадков, встали все трамваи и не ходили целую неделю.

"У нас до отдаленных участков города вообще ни на чем, кроме трамвая, нельзя доехать. Но выбора у нас не было – пришлось изобретать. Такое ощущение сложилось, что рельсы ни разу вообще не чистили, такие на них зимой были снежные бугры, вот метель и стала последней каплей. Так, в большей части мест трамваи пошли, только потому что потеплело и рельсы растаяли", – поделились с корреспондентом amic.ru местные жители.

К слову, на момент выхода материала в Бийске еще не все трамвайные маршруты запустили – они не ходят до двух отдаленных районов города. Там, по словам администрации города, до сих пор ведутся очистительные работы. Дорожники вручную чистят рельсы от снега. Пока люди ездят объездными путями на автобусах или авто. И если к этой временной мере они приспособились, то вот заснеженные тротуары их нисколько не устраивают.

"Не видели ни одной снегоуборочной машины в этом году, честно. Все тротуары замело: в центре города, на вокзале, хотя вокзал – лицо Бийска для приезжих. В частном секторе вообще невозможно ходить, нет ни одного тротуара, приходится идти прямо по проезжей части, а это небезопасно", – возмущается житель Бийска Евгений.

В отдельных районах города сугробы на тротуарах достигают высоты дорожных знаков – то есть намного выше человеческого роста. Из-за заснеженных дорог бийчане ходят по узким тропинкам, которые сами и протоптали.

Однако это не все неудобства – проблем добавляют и коммунальные службы города. Они не чистят крыши от снега и сосулек, от чего те падают прямо на те самые тропинки, которые заменяют жителям полноценные тротуары. Недавно глыба снега с крыши многоэтажки упала на голову женщине прямо в центре Бийска. Горожанка получила серьезные травмы. Тем не менее крышами наукограда коммунальщики так и не занялись.

"Мы просто выбираем меньшее из зол – или глыба на голову, или машина собьет. Обойти негде, куда ни ступишь – сугроб. Даже остановки не чистят, о чем можно вообще говорить. Мы не раз жаловались, но в администрации игнор или ответ, что денег нет для этого. Но это же обязанность городского управления – чистить город зимой!" – негодует еще одна бийчанка, Елена.

К слову, жалобы горожан в администрации отрицать не стали, а напротив, подтвердили их наличие. Однако у городского управления есть свое видение сложившейся ситуации.

Тротуары по остаточному принципу

Пресс-служба администрации города Бийска заявила, что проблема с тротуарами образовалась в этом году именно потому, что выпало слишком много снега. Даже больше, чем прошлой зимой. Поэтому техники и ресурсов не хватает, чтобы почистить все дороги.

"У нас есть порядок приоритетности. Мы в первую очередь должны расчищать центральные дороги, чтобы автобусы и автомобили могли свободно передвигаться. Так же наша задача – расчищать дороги в близлежащие поселки, там мы чистим постоянно, потому что запускать их нельзя, иначе люди в город не проедут. Тротуары чистим по остаточному принципу", – сообщил amic.ru начальник пресс-центра бийской администрации Павел Сидоренко.

Администрация города знает о жалобах жителей, но ничего не может поделать – у подрядчиков (их в городе два, плюс небольшая помощь муниципальной службы), которые обслуживают дороги, не хватает техники и рук на все зимние работы.

В законодательстве не прописано минимальное количество снегоуборочной техники на город, однако существуют нормы по уборке улиц зимой. Снег с дорог и тротуаров должен быть убран не позднее, чем через три дня после снегопада. Допустимое количество снежного покрова зависит от участка: на проезжих частях допускается не более 2-4 см снега, а на тротуарах, пешеходных дорожках и остановках разрешено не более 8-12 см. Сколько техники и сотрудников должны выполнять работы, в законе не указано.

Со слов пресс-секретаря, на улицах города и в пригороде работает около 60 единиц снегоуборочной техники. Да и снег часто вывозят за пределы Бийска – за раз не меньше 100 тонн. Правда, в основном только с центральных улиц, до отдаленных районов, дворов и частного сектора руки не доходят. По крайней мере, в этом году.

"Весь снег из города мы все равно не можем вывезти. У нас на это нет ресурсов и денег. Да даже если были бы деньги, мы бы его все равно не вывезли. Его очень много потому что", – пояснил Павел Сидоренко.

Что касается дворов и чистки крыш, со слов бийского руководства, они ведут работу с управляющими компаниями и товариществами. Существенное влияние на них администрация оказать не может – только словесное убеждение. Потому что за безопасность жилья и уборку крыш отвечают частные компании либо сами жители домов. Есть и муниципальная жилищная служба, но она отслеживает только жилье, принадлежащее городу, и его, со слов городского комитета, держат на постоянном контроле.

"Еженедельно просим управляющие компании отслеживать ситуацию во дворах, как и товарищества. Мы в курсе небезопасности крыш, поэтому стараемся как-то повлиять на ситуацию, чтобы не допускать трагедий", – прокомментировали в бийской администрации.

Несмотря на утверждения городского комитета, что все под контролем, жители города продолжают жаловаться, потому что помнят и еще об одном невыполненном обязательстве. В ноябре 2020 года стало известно, что Бийск провалил программу по благоустройству городских дворов и был вынужден вернуть деньги в казну. Из запланированных 78 участков подрядчик успел облагородить только 25. Работы не завершились в срок из-за медлительности их выполнения: выпал снег и доделать то, что задумали, просто не успели.

"Выбранные подрядчики оказались просто не готовы – ни финансово, ни технически, ни организационно. Томская компания "Стройкомплект", зашедшая на ремонт дворов, как и "Гарант", не выполняла подобные виды работы прежде", – комментировали представители администрации изданию "Бийский рабочий". Но почему был выбран именно этот подрядчик, не объяснили.

Поэтому выделенные 30 миллионов вернулись в федеральный бюджет. При этом часть дворов бросили недоделанными – разрушили бордюры и тротуары. И никому неизвестно, сколько они простоят теперь в "раскуроченном" состоянии. Бийская мэрия заявила, что проблема оказалась именно в подрядчике, у которого не было части техники и работы затягивались, пока администрация города искала необходимое оборудование самостоятельно.

Бийск стал единственным в Алтайском крае городом, который не справился с программой.

А что теперь с тротуарами в Бийске?

Весна внесла в жизнь бийчан свои коррективы. Нарастающее потепление способствует тому, что сугробы тают. Горожане, правда, теперь сетуют на то, что ноги стали проваливаться в рыхлый снег по колено, а на дорогах образуются гигантские лужи (с ливневками в городе тоже проблемы, но это уже совсем другая история). По крайней мере, совсем скоро людям не придется ходить по проезжей части, чтобы попасть из точки А в точку Б. Однако теперь они готовят резиновые сапоги, потому что огромные перемёты в человеческий рост точно не исчезнут без следа.

В следующем году бийская мэрия собирается ввести в эксплуатацию дополнительно 13 единиц снегоуборочной техники, которую городу выделил губернатор края Виктор Томенко. Пока на нее оформляют документы, принадлежать она будет МУП "Бийский городской транспорт". Поэтому власти прогнозируют улучшение ситуации только следующей зимой.

"На самом деле планы на улучшение, расширение есть всегда. Безусловно, нам нужно еще больше техники и рабочих рук. Поскольку город нанимает подрядчиков, мы не можем сказать, будут ли они что-то закупать и какие планы у них. Но мы бы хотели больше техники", – сказал Павел Сидоренко.

В настоящее время в центре Бийске вручную очищают тротуары от наледи и посыпают песко-соляной смесью (на дорогах рассыпали уже 124 тонны песка по данным администрации). Ну а что касается сугробов – здесь уже поможет только терпение. Пришла весна, и бийчанам осталось немного подождать, пока все окончательно растает.