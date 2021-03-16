Российский поисковик будут устанавливать на гаджеты в обязательном порядке с 1 июля

Производители гаджетов с 1 июля 2021 года обязаны будут предустанавливать в загруженный браузер российский поисковик. Какой именно – станет известно позже.
"С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства", – заявили в Минцифры.
Категории устройств, на которые должны быть установлены программы, указаны в соответствующем постановлении правительства. Изменять или дополнять категории не планируется, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Минцифры предложило перенести срок начала обязательной предустановки отечественных приложений на смартфоны россиян. Согласно новому документу, процесс начнётся с 1 апреля 2021 года.
Комментарии
Если так пойдёт дальше, то через пару лет полицаи на улице будут ловить людей и проверять стоят ли у них необходимые программы на гаджетах. Нарушителей будут бить дубинками и отправлять в колонию к Навальному
16.03.2021 06:31
- гость -
Если так пойдёт дальше, то через пару лет полицаи на улице будут ловить людей и проверять стоят ли у них необходимые программы на гаджетах. Нарушителей будут бить дубинками и отправлять в колонию к Навальному
Мечтаете к нему присоединиться? Что же так на жизнь обижены? Фюрера потеряли?
Потеряли? Да посадив его вы из него мученика сделали, только авторитета ему добавили.
16.03.2021 06:59
- гость
А вам всё не спится ...
16.03.2021 06:59
- гость -
Да нет, фюрер пока сидит в кремле!
16.03.2021 07:12
- гость -
вы из него мученика сделали, только авторитета ему добавили.
Теперь Сисян Берлинский.
16.03.2021 07:43
- гость -
16.03.2021 06:59
- гость -
Да нет, фюрер пока сидит в кремле!
Что же вас так корёжит? Выпейте успокоительного.
16.03.2021 07:55
- гость -
Я всегда спокоен! Просто говорю, где засел враг!
Теперь Сисян Берлинский.
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Теперь его сложно заподозрить в том, что он работает на кремль! Честно говоря, подозревал его в этом.
Что же вас так корёжит? Выпейте успокоительного.
Тут только кружка Эсмарха двухведерная поможет. У пациента длящийся минимум 2 недели запор.
Вон ту свисающую ногу запунинцы быстро отламают.
псы режима отписались?
Навальный никого не ограбил из людей, а путин только и успевает грабить и врать!
16.03.2021 08:48
- гость -
псы режима отписались?
Отписались и пошли завтракать бифштексами с кровью.