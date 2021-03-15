Росгвардия будет охранять автобусы в Барнауле

Росгвардия заключила договор с одним из перевозчиков Барнаула на охрану 12 автобусов, которые курсируют по трём маршрутам. В каждом транспортном средстве установили систему позиционирования, с которой интегрируется кнопка тревожной сигнализации. Если возникнет ситуация, которая потребует вмешательства стражей порядка, водитель может вызвать ближайший наряд вневедомственной охраны.

"В барнаульском общественном транспорте периодически случаются неприятные инциденты. В основном это конфликты между пассажирами, карманные кражи, нарушение общественного порядка нетрезвыми гражданами. Водитель и кондуктор не всегда могут справиться с такими ситуациями, да это и не входит в их обязанности. Обеспечение безопасности граждан и их имущества – это задача правоохранительных органов", – отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Барнаулу, майор Дмитрий Касьянов.

Кроме того, в ближайшее время планируется заключить договор на охрану ещё шестнадцати автобусов на других маршрутах.

Напомним, по итогам 2020 года Управление Росгвардии по Алтайскому краю заняло третье место среди территориальных органов Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.