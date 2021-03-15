Брат за брата. Песков ответил на слова Лукашенко о том, что у Белоруссии нет друзей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия, скорее, являются братьями, нежели друзьями. Так официальный представитель Кремля прокомментировал высказывание Александра Лукашенко о том, что у его страны нет друзей.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле расценивают слова Лукашенко.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россию и Белоруссию объединяет многое, это очень близкие народы. Об этом российский президент сказал во время беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко.