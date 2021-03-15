Администрация Барнаула заплатит более 4 млн за доставку подарочных трамваев из Москвы

Мэрия Барнаула готова заплатить 4,045 млн рублей за перевозку из Москвы 10 трамвайных вагонов. Сейчас администрация города находится в процессе поиска подрядчика, который способен выполнить эту работу.

Как сообщает ИА "Банкфакс", согласно конкурсной документации, вагоны должны перевезти от столичного предприятия "Мосгортранс" до улицы Гридасова, 5 в Барнауле, к МУП "Горэлектротранс". При этом перевозка трамваев предусмотрена грузовыми автомобилями, а не поездом.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 марта, сам аукцион пройдёт 23 марта. Подрядчик будет обязан доставить вагоны в Алтайский край за 45 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что Алтайский край в 2021 году бесплатно получит 10 модернизированных трамваев Tatra T3 из Москвы. Такой договорённости удалось добиться благодаря обращению губернатора Алтайского края Виктора Томенко к мэру Москвы Сергею Собянину.

В декабре 2020 года очевидцы заметили на трассе недалеко от Омска грузовики, которые перевозят трамвайные вагоны. Тогда они предположили, что это и есть "подарочные" трамваи для Барнаула от московского мэра.