Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками в Москве

Участницу реалити-шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
При осмотре полицейские нашли у 25-летней девушки несколько пакетиков с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более одного грамма.
Один пакетик Субботина прятала под шапкой, а второй правоохранители нашли у неё в бюстгальтере, сообщил источник в МВД.
Учитывая то, что проект "Пацанки" должен был сделать из Дианы настоящую леди, судя по всему, успеха в этом деле преподаватели телешколы не достигли.
Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Республики Алтай, которую подозревают в покушении на сбыт наркотиков через интернет.
Комментарии
При осмотре полицейские нашли ... у нее в бюстгальтере
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Вот это осмотр так осмотр.
Вот это осмотр так осмотр.
Да вы так сильно не завидуйте. Придет время и вас обшмонают. Вы только подождите.
в интересно, её задерживали при понятых и они это всё видели или их привели только тогда когда она на стуле уже в наручниках сидела. Дак если второе, то ей вполне могли натолкать куда угодно что угодно.
страшная, да еще и наркоманка...
16.03.2021 08:27
- гость -
Откуда инфа, что она сидела на стуле в наручниках?
Тю... а фотка чья? Это ж явно парень!