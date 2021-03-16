Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками в Москве

Участницу реалити-шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При осмотре полицейские нашли у 25-летней девушки несколько пакетиков с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более одного грамма.

Один пакетик Субботина прятала под шапкой, а второй правоохранители нашли у неё в бюстгальтере, сообщил источник в МВД.

Учитывая то, что проект "Пацанки" должен был сделать из Дианы настоящую леди, судя по всему, успеха в этом деле преподаватели телешколы не достигли.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Республики Алтай, которую подозревают в покушении на сбыт наркотиков через интернет.