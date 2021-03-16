Учёные из США выяснили, какие факторы мешают успешному похудению. Об этом пишет ФАН.

Те, кто злоупотребляют алкоголем, вряд ли смогут быстро привести себя в форму. Спирт блокирует запуск механизма, который отвечает за сжигание жира в организме. Однако небольшое количество спиртного, наоборот, может поспособствовать сбросу веса. Речь идёт о порциях в 50 граммов крепкого или 200 граммов слабого алкогольных напитков.

Также специалисты отмечают, что недопустимо отказываться от ужина. То, что вечерние приёмы пищи способствуют накоплению подкожного жира, – заблуждение. Человеку необходим лёгкий, диетический ужин.

Ранее британский эксперт в сфере фитнеса и правильного питания Даррен Кирби рассказал о том, что на время диеты вредные продукты нужно заменить более полезными аналогами.