Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о том, что в Бийске на ходу загорелся трамвай. Есть пострадавший.

На каком участке трамвайных путей произошёл пожар, пользователи соцсетей не уточняют. На опубликованных фотографиях видно, что на месте происшествия работали пожарные из ПЧ № 1.

Огонь был не только снаружи, но и в салоне трамвая. Очевидцы рассказали о том, что водитель вагона пострадал, когда тушил пожар.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на ходу загорелась маршрутка. Инцидент произошёл на улице Балтийской. В ролике видно, как женщина выбегает из охваченного дымом общественного транспорта маршрута № 80.