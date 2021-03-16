Вторник, 16 Март, 09:49

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,23
€ 87,35
-12°


4400045 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае за год стало вдвое больше миллиардеров

, ИА "Амител"
Число миллионеров также растёт
Фото: mail.ru

Фото: mail.ru

Доходы свыше 1 млрд рублей по итогам 2019 года заявили семь плательщиков региона. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (три человека). Об этом рассказал глава УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко. Его слова приводит "Толк" со ссылкой на газету "Свободный курс".

По его словам, число миллионеров также растёт. Цифры за 2020 год ведомство озвучит в феврале 2022-го, когда подведут итоги декларационной кампании. Куриленко ожидает, что их число не снизится.

"Основным видом их деятельности являются оптовая торговля продуктами, производство сыра, переработка и консервирование рыбы", – уточнил руководитель регионального управления ФНС.

Сумма налога на имущество физических лиц составила 3,3 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

Напомним, свыше 460 человек в Алтайском крае заработали 5 миллионов рублей и более в 2019 году. В основном эти люди получили дивиденды от своих фирм.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.03.2021 08:56
- гость -

Миллиардеров и машин всё больше и больше. Вот кто здесь писал, что люди год от года всё хуже живут?

16.03.2021 08:56
- гость -

Ура!

16.03.2021 09:05
- гость -

Как бы не было, а живем очень хорошо.

16.03.2021 09:13
Валентина

Если 460 человек и их отпрыски стали жить лучше-это о чем-то говорит? А остальная масса людей? Особенно пенсионеры?

16.03.2021 09:19
лариса

Чего бы на сыре не богатеть, делают из чего попало, а стоит как настоящий

16.03.2021 09:21
тов. Бендер

Если существуют дензнаки, значит у кого то их должно быть много.

16.03.2021 09:27
- гость -

16.03.2021 09:13
Валентина
Если 460 человек и их отпрыски стали жить лучше-это о чем-то говорит? А остальная масса людей? Особенно пенсионеры?

Деньги отобрать, разделить. Что то я уже слышал подобное в одном фильме про собаку, которая стала "человеком".

16.03.2021 09:33
татра-69


16.03.2021 09:27
- гость -
Деньги отобрать, разделить. Что то я уже слышал подобное в одном фильме про собаку, которая стала "человеком".

А я в другом фильме читал про государство одно - где власть и богатеи от народа оторвались, зажрались, жиром заплыли и ПАДЕНИЕ.

16.03.2021 09:34
Прохожий

А говорите гордиться нечем.. Вот же!!

16.03.2021 09:37
- гость -

16.03.2021 09:13
Валентина
А остальная масса людей? Особенно пенсионеры?

Зайдите с утра в любой продуктовый маркет и присмотритесь, кто в основном стоит в очереди с корзиной.

16.03.2021 09:43
- гость -

Зайдите с утра в любой продуктовый маркет и присмотритесь, кто в основном стоит в очереди с корзиной.
---
А в корзине лобстеры, семга, черная икра?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
09:42
Такси протаранило трамвай в Барнауле 0
09:30
Здоровый интерес. Как оценить риски развития тяжёлого течения коронавируса 0
09:17
В Алтайском крае пройдёт онлайн-встреча с литературным критиком Галиной Юзефович 0
09:05
Экс-глава алтайского Главстроя покинул пост замгубернатора Курской области 5
08:52
В Алтайском крае за год стало вдвое больше миллиардеров 11
08:40
Ни зубов, ни денег: куда обратиться пациентам, которые обожглись на имплантации зубов 1
08:28
Каждый восьмой россиянин будет соблюдать Великой пост в 2021 году 3
08:15
Эволюция ОДН. Почему общедомовой платеж стал заботой управляющих компаний 0
08:02
Участницу шоу "Пацанки" поймали с наркотиками в Москве 6
07:48
Алтайскую молодёжь приглашают на квиз, посвящённый присоединению Крыма 8
07:32
Учёные определили важнейшие факторы для похудения 1
07:20
И ты, брутто? Какая реформа ждёт транспорт Барнаула и как после этого мы будем ездить 13
07:01
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не получит "Оскар" 3
06:46
Великий пост 2021: в чём его суть и как правильно поститься 0
06:33
Бронзовые Арлекин и Пьеро украсили вход в барнаульский театр кукол "Сказка" 18
06:17
Российский поисковик будут устанавливать на гаджеты в обязательном порядке с 1 июля 14
06:03
Прохладная и солнечная погода ждет жителей Алтайского края 16 марта 0
23:51
Такой день. Загоревшийся трамвай в Бийске и штрафы мэрии из-за неочищенных дорог 1
23:31
ЕС намерен начать переговоры с производителем вакцины "Спутник V" 6
23:10
Алтайскую фирму оштрафовали почти на 1 млн за организацию незаконных туров на Белуху 5
22:54
В Сибири успешно завершили поиски охотников, которые пропали почти полгода назад 0
22:31
На Алтае задержали мошенников, которые обманом лишали людей квартир 1
22:11
В Бийске на ходу загорелся трамвай 1
21:52
Моргенштерн устроился на работу в "Альфа-Банк" 0
21:31
ФИФА возбудила дела о допинге в отношении трёх российских спортсменов 1
21:10
Брат за брата. Песков ответил на слова Лукашенко о том, что у Белоруссии нет друзей 2
20:52
Журналисты "Новой газеты" заявили о химической атаке на офис редакции 0
20:31
Барнаулец хотел купить права, но посредник его "кинул" 2
20:15
Перевозчик объяснил причину отказа от работы на автобусном маршруте № 33 в Барнауле 1
19:54
В правительстве Алтайского края прошло совещание по подготовке к акции "Сад памяти" 1
19:32
Песков отреагировал на расследование о тайной массовой казни силовиками в Чечне 0
19:10
Алтайский край занял 53-е место в рейтинге безработицы 2
18:46
Жительница Барнаула хотела заработать на цветах, но отдала деньги мошенникам 0
18:29
Здание ресторана "Русский чай" в очередной раз выставили на торги в Барнауле 3
18:08
Алтайские эсеры рассказали, как барнаульцы оценивают деятельность мэра 3
17:53
В Госдуме заявили, что 40% россиян живут за чертой бедности 2
17:41
Администрация Барнаула заплатит более 4 млн за доставку подарочных трамваев из Москвы 29
17:29
Житель Алтайского края более 20 раз ударил знакомого ножом 0
17:17
Шесть человек погибли во время песчаной бури в Монголии 1
17:05
Первый случай укуса клеща зафиксировали на Алтае 2
16:54
Решение за минуты. ВТБ в десять раз ускорил обработку клиентских данных 1
16:43
Барнаульского вратаря впервые вызвали в сборную России 0
16:30
Роспотребнадзор назвал причину недомогания учеников барнаульской школы № 128 7
16:16
Росгвардия будет охранять автобусы в Барнауле 9
16:03
Отзыв лицензии у "ФорБанка" лишил денег барнаульскую НКО, помогавшую детям-аутистам 15
15:53
"Динамо-Барнаул" обыграло "молодёжку" клуба РПЛ 0
15:41
Более 4 млн человек в России перебороли коронавирус 6
15:28
24 педагога вышли в финал конкурса "Учитель года Алтая – 2021" 0
15:15
Следователи спустя 28 лет раскрыли убийство в АГИК 7
15:06
H.E.R., Билли Айлиш и Imanbek. Кто стал лауреатом "Грэмми" в 2021 году 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.