В Алтайском крае за год стало вдвое больше миллиардеров

Доходы свыше 1 млрд рублей по итогам 2019 года заявили семь плательщиков региона. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (три человека). Об этом рассказал глава УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко. Его слова приводит "Толк" со ссылкой на газету "Свободный курс".
По его словам, число миллионеров также растёт. Цифры за 2020 год ведомство озвучит в феврале 2022-го, когда подведут итоги декларационной кампании. Куриленко ожидает, что их число не снизится.
"Основным видом их деятельности являются оптовая торговля продуктами, производство сыра, переработка и консервирование рыбы", – уточнил руководитель регионального управления ФНС.
Сумма налога на имущество физических лиц составила 3,3 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году.
Напомним, свыше 460 человек в Алтайском крае заработали 5 миллионов рублей и более в 2019 году. В основном эти люди получили дивиденды от своих фирм.
Комментарии
Миллиардеров и машин всё больше и больше. Вот кто здесь писал, что люди год от года всё хуже живут?
Ура!
Как бы не было, а живем очень хорошо.
Если 460 человек и их отпрыски стали жить лучше-это о чем-то говорит? А остальная масса людей? Особенно пенсионеры?
Чего бы на сыре не богатеть, делают из чего попало, а стоит как настоящий
Если существуют дензнаки, значит у кого то их должно быть много.
16.03.2021 09:13
Валентина
Если 460 человек и их отпрыски стали жить лучше-это о чем-то говорит? А остальная масса людей? Особенно пенсионеры?
Деньги отобрать, разделить. Что то я уже слышал подобное в одном фильме про собаку, которая стала "человеком".
16.03.2021 09:27
- гость -
Деньги отобрать, разделить. Что то я уже слышал подобное в одном фильме про собаку, которая стала "человеком".
А я в другом фильме читал про государство одно - где власть и богатеи от народа оторвались, зажрались, жиром заплыли и ПАДЕНИЕ.
А говорите гордиться нечем.. Вот же!!
16.03.2021 09:13
Валентина
А остальная масса людей? Особенно пенсионеры?
Зайдите с утра в любой продуктовый маркет и присмотритесь, кто в основном стоит в очереди с корзиной.
Зайдите с утра в любой продуктовый маркет и присмотритесь, кто в основном стоит в очереди с корзиной.
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А в корзине лобстеры, семга, черная икра?