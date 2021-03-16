В Алтайском крае за год стало вдвое больше миллиардеров

Доходы свыше 1 млрд рублей по итогам 2019 года заявили семь плательщиков региона. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (три человека). Об этом рассказал глава УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко. Его слова приводит "Толк" со ссылкой на газету "Свободный курс".

По его словам, число миллионеров также растёт. Цифры за 2020 год ведомство озвучит в феврале 2022-го, когда подведут итоги декларационной кампании. Куриленко ожидает, что их число не снизится.

"Основным видом их деятельности являются оптовая торговля продуктами, производство сыра, переработка и консервирование рыбы", – уточнил руководитель регионального управления ФНС.

Сумма налога на имущество физических лиц составила 3,3 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

Напомним, свыше 460 человек в Алтайском крае заработали 5 миллионов рублей и более в 2019 году. В основном эти люди получили дивиденды от своих фирм.