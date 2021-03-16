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Новости

Дети включили Алтайский край в топ-10 с худшей организацией школьного питания

, ИА "Амител"
Рейтинг составило по итогам опросов движение "Шеф в школе"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Организация питания в школах Алтайского края оказалось одной из худших в России, следует из результатов интернет-опроса школьников, проведённого движением "Шеф в школе". В рейтинге, составленном самими учениками, регион оказался в последней десятке шестым с конца.

Также мало удовлетворены потребности посетителей школьных столовых в Челябинской и Тюменской областях, Чувашии, Тамбовской области, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Пензенской областей и Удмуртии.

Больше всего организация питания нравится детям в образовательных учреждениях Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Самарской, Вологодской и Амурской областях, Крыма, Саратовской и Кемеровской областях, Санкт-Петербурге и Мордовии.

Опрос проводили с 4 февраля по 4 марта 2021 года. В нём приняли участие свыше 2,2 тысячи учеников 1-11 классов. Критериями оценки послужили разнообразие меню и его соответствие вкусовым предпочтениям, чистота в столовой, интерьер и обращение персонала.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе пресс-конференции рассказал о пищевых предпочтениях школьников. По словам главы ведомства, результаты опроса "Чем бы хотели питаться в школьной столовой дети" показали, что большинство учеников выбирают не слишком полезную еду.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.03.2021 09:59
Гость

Глобус во главе с едросом вот причина такого питания

16.03.2021 10:02
Гость

Ну дома они деликатесы едят.

16.03.2021 10:07
- гость -

Когда не будет бесплатно не будет вопросов.

16.03.2021 10:07
ну

они ж шаурму хотят

16.03.2021 10:08
- гость -

Нормально в школе кормят, внучка довольна. Съедает все.

16.03.2021 10:08
Учитель

Всем не угодишь. Наши хорошо едят, не жалуются

16.03.2021 10:09
Ивлев

Я научу вас готовить!

16.03.2021 10:10
Ирина

Госпади, опять про еду. Да сколько можно

16.03.2021 10:11
а еще лидер

В пятерке по количеству преступлений.

16.03.2021 10:14
- гость -

Сытое брюхо к учению глухо!

16.03.2021 10:14
Виктор

А в Барнауле есть школы, где удалось сохранить собственных поваров, и они всегда готовят вкусно и сытно?

16.03.2021 10:14
- гость -

Мои с удовольствием едят, Всё нравится им.

16.03.2021 10:15
- гость -

Мишустину не понравилось значит?

16.03.2021 10:22
- гость -

16.03.2021 10:14
Виктор
А в Барнауле есть школы, где удалось сохранить собственных поваров, и они всегда готовят вкусно и сытно?

к счастью да
лицей 125 или 127, не буду врать, знакомая там трудится поваром, все готовят по гоятам ребятишки довольны очень


у нас в 27 когда обновили пищеблок, варили супы, котлетки лепить начали, такие воздушные растегаи были ...мммм , сами учителя рады, я даже домой брала выпечку
все. пришел глобус, стали возить бурду в баках

16.03.2021 10:30
- гость -

Школы Барнаула видимо не основной показатель, здесь хорошо кормят. В крае полно других школ, может дело в них.

16.03.2021 10:32
Гость

Вот учились мы в 1980х в школе, ели из металлической посуды, компот, булочка, тушеная капуста, минтай, и стульев не было, всегда стоя, вот это прекрасно помню, да никому из нас поверьте тоже такая еда не нравилась (ну кроме выпечки) и поверьте даже мыслей у родитнлей не было прийти простреть пожаловаться как мы питаемся, и бесплатно нас тоже никто не кормил, за обеды сдавали деньги, и в коридоре воду пили из крана

16.03.2021 10:33
Гость

Дети разные, семьи тоже, кто то и дома так не питается как в школе.

16.03.2021 10:50
- гость -

А в 60 5 копеек родители давали на булочку или калач. Все.

16.03.2021 10:51
Kto

зачем платить за то что не съедобное

16.03.2021 10:52
- гость -

В московский Институт гастроэнтерологии и 12-перстной кишки были доставлены 300 депутатов Государственной думы. Все народные избранники поступили с одинаковым диагнозом — переедание, вызванное чрезмерным употреблением блинов с черной икрой во время масленичной недели.

В пресс-службе Госдумы пояснили, что всю прошедшую неделю депутаты провели в рабочих поездках по стране, где встречались с жителями регионов. На каждой встрече законотворцам устраивали пышный прием с роскошным столом. В среднем на каждого парламентария пришлось около 5 килограмм блинов, 10 килограмм черной икры и 2 литра крепких спиртных напитков за один день масленичной недели.

16.03.2021 10:55
- гость -

Догадались, кого опрашивать. Нормальные дети всегда жрать хотят, чем бы их не накормили.

16.03.2021 10:57
Гость

Нас лет 30 назад в школе тоже не из ресторана кормили, тушеная капуста, каша, что то мясное, гарнир так всегда и выкидывали

16.03.2021 10:59
- гость -

У Миши с котлетки глобусовской, дикий свист не случился?

16.03.2021 11:01
стопэ!

А разве дети могут адекватно сравнить?
Они бывали и кушали в школах в других регионах?

Это, скорее, оценка протестных настроений детей, оценка готовности заранее "валить".
Своего опыта у них еще нет, значит, на детей передается депрессия окружающих.

16.03.2021 11:04
- гость -

по разному кормили в школах
но рожки и котлетки мы сьедали
да капуста и минтах нафег
если давали гуляш или зразы тоже ели
компоты пили
супы не давали , только старшеклассникам

16.03.2021 11:04
- гость -

А что вы хотели от бывшего полицая - единороса ???

16.03.2021 11:08
- гость -

мы хотели чтобы он жил на пенсию и прекратил травить детей

16.03.2021 11:10
- гость -

Сегодняшнее меню очень даже разнообразно, мы когда учились никто не трясся. Съели хорошо, нет, так нет.

16.03.2021 11:20
- гость -

1110.Респект

16.03.2021 11:22
- гость -

в наше время если б вся школа обдристалась, то слетели головы и у директора и у комитета по образованию и общепит туда же

16.03.2021 11:27
гiсть

в советское время во всех школах кормили так, что я это есть не мог. и ведь заставляли съедать эти котлеты. в заводской столовой тоже были такие котлеты. не знаю, как их едят...
в комбинате школьного питания покупаю хлеб (один из лучших), торты, полуфабрикаты брали, все более менее нормально. в тортах сметана бывает кислая иногда

16.03.2021 11:28
- гость -

16.03.2021 11:22
- гость -
в наше время если б вся школа обдристалась

Были прецеденты?

16.03.2021 11:28
Гость

В наше время кому не нравилось есть как все (а мы в основном ели все что дают и не выпендривались) родители давали деньги и те покупали что то в столовой, вообще не припомню такого чтобы мы ковырялись в еде, то не то это не так. Да и родители точно могу сказать не в курсе были что мы там едим, даже такого не возникало момента проверить прийти чем это нас там кормят

16.03.2021 11:29
гость

Зато в федеральных новостях ресторанную котлетку с гречкой хвалит, быстро доставили))) Дети то они врать не будут!

16.03.2021 11:40
- гость -

ну не ешьте раз не нравится, прям насильно впихивают

16.03.2021 11:56
- гость -

в советское время во всех школах кормили так, что я это есть не мог
--------------

Вот поэтому этой страны больше и нет.

16.03.2021 12:12
- гость -

16.03.2021 11:56
- гость -
Вот поэтому этой страны больше и нет.

А в США школьные обеды платные, за редким исключением.

16.03.2021 12:33
- гость -

30 лет живем при капитализме, а потребность похаять совок как никогда актуальна.
Ну как еще современные достижения выставить получше?

16.03.2021 12:37
- гость -

16.03.2021 11:29
гость
Вы можете обосновать свои слова про "ресторанность" съеденной Мишустиным котлеты? Или просто разносите сплетни?

16.03.2021 12:51
Гость

В классе 30 человек и каждому надо своё, всем не угодишь, все будет плохо всегда, поэтому ешьте что дают, а дома уже вредничайте, выбирайте красную икру

16.03.2021 12:59
- гость -

16.03.2021 12:12
- гость -
16.03.2021 11:56
- гость -
Вот поэтому этой страны больше и нет.

А в США школьные обеды платные, за редким исключением.


в США лето круглый год и нет морозов под40 градусов

16.03.2021 13:01
- гость -

16.03.2021 10:14
Виктор
А в Барнауле есть школы, где удалось сохранить собственных поваров, и они всегда готовят вкусно и сытно?

в педлицее очень хорошо кормят

16.03.2021 13:01
- гость -

16.03.2021 10:02
Гость
Ну дома они деликатесы едят.
--------
Дома едят ту же гречку и супы. Но дома мама готовит это всё вкусно, как и должно быть. А в школьной столовой умудряются испортить даже самые простые блюда. Самую обычную гречневую кашу приготовить так, что ее есть невозможно! Самое обычное картофельное пюре - есть невозможно!

16.03.2021 13:03
- гость -

16.03.2021 10:55
- гость -
Догадались, кого опрашивать. Нормальные дети всегда жрать хотят, чем бы их не накормили.
---------------
Ваши дети будут есть говно, если хотят есть?

16.03.2021 13:04
Гость

Дома многие и этого не едят, зато родители потом умничают, что не так кормят

16.03.2021 13:04
- гость -

16.03.2021 12:51
Гость
В классе 30 человек и каждому надо своё, всем не угодишь, все будет плохо всегда, поэтому ешьте что дают, а дома уже вредничайте, выбирайте красную икру
---------
Не надо глупых оправданий. Простое приготовить не могут. Суп, пюре, кашу, котлеты. Никтоне ждёт деликатесов от столовой. Но еда должна быть съедобной и не вызывать отвращения.

16.03.2021 13:05
- гость -

16.03.2021 13:04
Гость
Дома многие и этого не едят, зато родители потом умничают, что не так кормят
---------
Повариха?

16.03.2021 13:06
- гость -

нет морозов под40 градусов
жаль что вы прогуливали географию, ну есть гугл в помощь

16.03.2021 13:08
- гость -

16.03.2021 11:40
- гость -
ну не ешьте раз не нравится, прям насильно впихивают

Насильно впихивали. Попробуй в начальной школе деньги не сдать за школьную еду - учитель сгрызет. Мы отказались, т.к. ребенок всё равно это не ест. Так учитель скандал закатила, пришлось к директору идти. Та адеватной женщиной оказалась.

16.03.2021 13:14
- гость -

16.03.2021 12:59
- гость - в США лето круглый год и нет морозов под40 градусов
_____________________________________________
Какое восхитительное невежество)

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