Дети включили Алтайский край в топ-10 с худшей организацией школьного питания

Организация питания в школах Алтайского края оказалось одной из худших в России, следует из результатов интернет-опроса школьников, проведённого движением "Шеф в школе". В рейтинге, составленном самими учениками, регион оказался в последней десятке шестым с конца.

Также мало удовлетворены потребности посетителей школьных столовых в Челябинской и Тюменской областях, Чувашии, Тамбовской области, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Пензенской областей и Удмуртии.

Больше всего организация питания нравится детям в образовательных учреждениях Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Самарской, Вологодской и Амурской областях, Крыма, Саратовской и Кемеровской областях, Санкт-Петербурге и Мордовии.

Опрос проводили с 4 февраля по 4 марта 2021 года. В нём приняли участие свыше 2,2 тысячи учеников 1-11 классов. Критериями оценки послужили разнообразие меню и его соответствие вкусовым предпочтениям, чистота в столовой, интерьер и обращение персонала.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе пресс-конференции рассказал о пищевых предпочтениях школьников. По словам главы ведомства, результаты опроса "Чем бы хотели питаться в школьной столовой дети" показали, что большинство учеников выбирают не слишком полезную еду.