Максим Костенко рассказал, чем хотят питаться алтайские школьники

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе пресс-конференции рассказал о пищевых предпочтениях школьников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы ведомства, результаты опроса "Чем бы хотели питаться в школьной столовой дети" показали, что большинство учеников предпочитает не слишком полезную еду.

"К сожалению, приоритеты в питании не всегда являются здоровой и сбалансированной пищей и влекут за собой еще одну проблему — наибольшее число в ряду хронических заболеваний школьников — это болезни желудочно-кишечного тракта, — рассказал Костенко. — Например, сейчас лидируют выпечка с мясом, шаурма и хот-доги".

По его словам, задача министерства заключается в том, чтобы привлечь диетологов, которые на основе опроса дадут рекомендации по питанию не только в школах, но и в домашних условиях.

Напомним, что на реализацию проекта по бесплатному горячему питанию в школах Алтайского края в 2021 году выделили около 1,2 млрд рублей.

В 2020 году на модернизацию школьных пищеблоков в Алтайском крае выделили более 150 млн рублей. Новое оборудование, необходимое в том числе для организации бесплатного горячего питания, установили в 795 объектах.

В общей сложности на эти цели закупили порядка семи тысяч единиц технологического, холодильного и нейтрального оборудования.

Кроме того, приобрели электрические плиты, холодильные, жарочные и расстоечные шкафы, конвекционные печи, тестомесы, картофелеочистительные и овощерезательные машины, пищеварочные котлы, электромясорубки, водонагреватели, моечные ванны, производственные столы, вытяжные зонты, а также пароконвектоматы и емкости к ним.