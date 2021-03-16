Такси протаранило трамвай в Барнауле

В Барнауле столкнулись автомобиль с опознавательными знаками такси Maxim и трамвай. Об этом сообщили очевидцы в "Яндекс. Картах".

Авария произошла около 8 часов утра в районе перекрёстка улиц Малахова и Юрина. В результате образовалась небольшая пробка.

К настоящему моменту движение транспорта на участке стабилизировалось, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Обстановку по городу оценивают на 6 баллов (местами затруднения).

Напомним, 15 марта очевидцы рассказали о том, что в Бийске на ходу загорелся трамвай. Есть пострадавший.