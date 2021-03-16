Глава Алтая поручил проверить жалобы воспитателей детсада

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отреагировал на обращение воспитателей детского сада № 14 в Горно-Алтайске, которые пожаловались на давление со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе, сообщает ТАСС.

"Управление образования уже проводит служебную проверку совместно с прокуратурой Горно-Алтайска. По словам исполняющей обязанности главы администрации города Юлии Мягковой, проверка может занять до двух недель. Глава республики поручил не затягивать сроки, провести проверку оперативнее", – рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

В региональной прокуратуре уточнили, что если нарушения установят, то ведомство примет все меры, чтобы восстановить права работников дошкольного учреждения.

Ранее педагоги детского сада № 14 в Горно-Алтайске записали коллективное обращение к главе Республики Алтай Олегу Хорохордину с призывом защитить их от постоянного давления со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе.

По словам сотрудниц, "она унижает, постоянно проводит проверки, просто выживает людей с работы, даже тех ценных сотрудников, которые имеют хорошее образование и действительно хорошо работают".