"Выйдем на забастовку". Воспитатели детсада просят главу Алтая о помощи

Педагоги детского сада №14 в Горно-Алтайске записали коллективное обращение к главе Республики Алтай Олегу Хорохордину с призывом защитить их от постоянного давления со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе. Его опубликовали в группе "Новости Горного" в соцсети "ВКонтакте".

"В 2019 году за месяц уволились 14 педагогов–стажистов (с высоким стажем – ред.) по её вине, которые поднимали авторитет этого детского сада. Она их просто выжила, не давала работать, оказывала моральное давление, пользуясь своим должностным положением, — рассказала одна из воспитательниц. — Но по каким-то причинам, заместитель осталась на своём рабочем месте, куда только работники не обращались и с управления образования, с прокуратуры не приняли никаких мер по отношению к данной проблеме".

По ее словам, тем, кто жаловался на начальницу, но не уволился с места работы, заместитель старалась всячески выжить из коллектива. Новым сотрудницам также не удалось найти общего языка с указанной женщиной.

"Она унижает, постоянно проводит проверки, просто выживает людей с работы, даже тех ценных сотрудников, которые имеют хорошее образование и действительно хорошо работают, — утверждают воспитатели. — Она просто выживает каждого человека, который ей не по душе, то есть весь наш молодой коллектив".

По словам сотрудниц, их также пугают "связями" и "покровителями" в высших кругах властей.

"Если наше обращение не поможет, то мы будем вынуждены объявить забастовку, — заявила участница коллективного обращение. – Из девяти групп все воспитатели восьми групп выйдут на забастовку".

Власти Горно-Алтайска уже отреагировали на обращение.

"По факту поступивших на этой неделе обращений сотрудников детского сада номер 14 Управлением образования совместно с прокуратурой города Горно-Алтайска проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в рамках действующего законодательства", — прокомментировали в мэрии.

Публичной реакции от правительства региона пока не последовало.

Напомним, ранее в соцсетях родители воспитанников барнаульского детсада № 211 попросили Министерство образования Алтайского края и губернатора Виктора Томенко защитить двоих воспитателей от увольнения.

По словам авторов обращения, родитель одного из детей пожаловался администрации дошкольного учреждения на отношение воспитателей к его ребенку. Якобы из-за этого двух воспитателей собирались уволить.

В результате в ситуацию вмешались Минобразования Алтайского края и городской комитет по образованию.